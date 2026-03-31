< sekcia Regióny
V poradovníku žiadateľov o nájomné byty v Brezne je vyše 300 ľudí
Autor TASR
Brezno 31. marca (TASR) - Viac ako 300 ľudí bolo zaradených do poradovníka žiadateľov o nájomné byty a obytné miestnosti v zariadeniach určených na trvalé bývanie v meste Brezno. Každý prípad zamestnanci magistrátu a členovia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť posudzovali individuálne. Aktuálny poradovník schválilo mestské zastupiteľstvo na ostatnom rokovaní 25. marca.
Ako zdôraznil primátor Tomáš Abel, pri hodnotení žiadostí o nájomné byty sa nezohľadňoval len dátum ich podania, ale i sociálna situácia, zdravotné dôvody, naliehavosť riešenia bytovej otázky či snaha žiadateľa riešiť svoju situáciu.
„Rokovania boli náročné, keďže každý jeden prípad si vyžadoval individuálne posúdenie. Na druhej strane som rád veľkému záujmu o bývanie v našom meste, ktorý nás povzbudzuje pokračovať v bytovej výstavbe a rozvíjať bytovú politiku. Je to pre nás signál, že táto výstavba má zmysel. Teší ma, že sa nám podarilo postaviť v podmienkach samospráv jednu z najväčších bytoviek na Slovensku,“ konštatoval na webe mesta Abel.
Poradovník sa ešte môže meniť, napríklad v prípadoch, keď si žiadatelia zabezpečia bývanie iným spôsobom alebo prestanú spĺňať podmienky na pridelenie nájomného bytu.
Abel tiež pripomenul, mesto nemôže vyhovieť všetkým žiadostiam. V novom bytovom dome na sídlisku Mazorníkovo vie poskytnúť bývanie 96 žiadateľom. K dispozícii tam bude 10 jednoizbových, 42 dvojizbových, 37 trojizbových a sedem štvorizbových bytov, ktoré plánujú odovzdať po kolaudácii v júni.
