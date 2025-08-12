< sekcia Regióny
V Poši investujú takmer do obnovy ciest a chodníkov v celej obci
Autor TASR
Poša 12. augusta (TASR) - V obci Poša v okrese Vranov nad Topľou plánujú rekonštruovať cesty a chodníky za takmer 1,3 milióna eur. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na stavebné práce. Ako pre TASR uviedol starosta obce Peter Matta, obnoviť by mali všetky cesty a chodníky v obci.
„Bola výzva cez program Marginalizované rómske komunity, tak sme túto možnosť využili,“ doplnil. Projekt je rozdelený na viaceré stavebné objekty na uliciach Gaštanová, Dlhá, Potočná, Záhumnie a Cintorínska cesta.
Podľa oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je predmetom zákazky zlepšenie technickej infraštruktúry obce. Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov má zlepšiť technické a bezpečnostné parametre ciest a zároveň zabezpečiť odvodnenie povrchových vôd.
Starosta upozornil, že komplikácie spôsobuje nevybudovaná kanalizácia na niektorých úsekoch. Obec má na jej výstavbu zabezpečené financie, no prekážkou je rámcová zmluva z roku 1997 s pôvodným zhotoviteľom stavby, ktorú aktuálne intenzívne riešia. „Pod niektorými cestami budeme musieť ešte dokončiť krátke úseky kanalizačného potrubia. Logicky to chceme urobiť pred rekonštrukciou ciest, aby sme ich nemuseli neskôr poškodzovať,“ doplnil Matta.
