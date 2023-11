V B. Bystrici je výstava o histórii poštovej železničnej dopravy

Banská Bystrica 29. novembra (TASR) - V priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici si môžu návštevníci prezrieť výstavu o histórii poštovej železničnej prepravy a vlakových pôšt na našom území. Výstava s názvom Po koľajniciach k adresátovi bude pre verejnosť prístupná do 28. marca. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



Výstava v Poštovom múzeu na 15 paneloch predstavuje históriu poštovej železničnej prepravy a vlakovej pošty s dôrazom na územie dnešného Slovenska. Panely sú doplnené zbierkovými predmetmi z fondu múzea, a to napríklad manipulačnými vozíkmi na nakladanie a vykladanie zásielok, pomôckami používanými posádkou ambulantnej vlakovej pošty, modelmi poštových železničných vozňov či poštovými vrecami a pečiatkami.



"Vystavená bude aj literatúra zaoberajúca sa dejinami vlakovej pošty a slovenské poštové známky s tematikou železnice. Na výstave je jeden panel venovaný aj vozňu ambulantnej pošty a dvom nákladným poštovým vozňom, ktoré sa podarilo zachrániť Poštovému múzeu v roku 2019. Vozeň ambulantnej pošty sa aktuálne rekonštruuje v Železničných opravovniach Zvolen tak, aby bol prevádzkyschopný na železnici, pričom sa plánuje využívať na prezentačné účely Slovenskej pošty aj ako mobilná expozícia," dodala Dorčáková.



Vznik vlakovej pošty priamo súvisel s budovaním železničných tratí, prvý na tento účel špeciálne upravený železničný vozeň vypravili v roku 1838 na trati Birmingham - Liverpool. Na území habsburskej monarchie sa prvé poštové vozne objavili v polovici 19. storočia. Významnú úlohu zohrala vlaková pošta v období prvej svetovej vojny.



"V období medzi dvomi svetovými vojnami bola vlaková pošta spolu s prudko sa rozvíjajúcou automobilovou dopravou chrbtovou kosťou systému prepravy poštových zásielok v celom Československu a túto úlohu u nás zastávala aj po druhej svetovej vojne až do konca 90. rokov 20. storočia, keď z rôznych príčin, ale najmä s postupným presadením sa automatického triedenia poštových zásielok na triediacich linkách, ukončila svoju činnosť," priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty.