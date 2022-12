V Poštovom múzeu možno obdivovať najlepšie diela rytca F. Horniaka

Banská Bystrica 14. decembra (TASR) – Poštové múzeum v Banskej Bystrici sprístupnilo pre nadšencov filatelie i ostatných záujemcov výstavu najlepších diel slovenského rytca Františka Horniaka. Výstava pri príležitosti jeho 65. výročia narodenia potrvá do 27. januára budúceho roka. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



"Umelec do dnešného dňa realizoval okolo 150 rytín poštových známok, čo ho stavia na piedestál najplodnejších slovenských rytcov. Od jeho poslednej súbornej výstavy realizovanej Slovenskou poštou v roku 2016 pri príležitosti 60. narodenín získal rekordné množstvo domácich a zahraničných ocenení, ktoré ho oprávnene pasujú do úlohy 'doyena' slovenského oceľorytectva poštových známok," konštatovala Dorčáková.



Za pomyselný vrchol známkovej tvorby Horniaka možno označiť novoemitovanú poštovú známku "Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec", vytlačenú vo formáte hárčeka na základe piatich samostatne vyrytých oceľových štočkov. "Ide o svetový unikát, pretože doteraz sa nikomu nepodarilo touto technikou vytlačiť taký veľký formát poštovej známky," zdôraznila Dorčáková.



Uvedená poštová známka získala v roku 2021 dve prestížne ocenenia - Krištáľovú známku generálneho riaditeľa Slovenskej pošty za najlepšiu emisiu a cenu ministra dopravy a výstavby za najkrajšiu známku.



Horniak od roku 1981 pracoval ako rytec poštových pečiatok Technickej ústredne spojov v Bratislave a o rok neskôr sa špecializoval na tvorbu príležitostných poštových pečiatok. Tesne pred rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky začal v roku 1991 participovať aj na tvorbe rytín poštových známok.