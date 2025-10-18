< sekcia Regióny
V Poštovom múzeu sprístupnili výstavu približujúcu svet jaskýň
V samostatnej časti Poštové múzeum prezentuje známkovú tvorbu zo svojich zbierok, vrátane originálnych rytín emisií s jaskyniarskou tematikou.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. októbra (TASR) - Svet jaskýň a podzemných krás približuje výstava s názvom „Pohľad do hlbín Zeme. Jaskyniarstvo a poštové známky - svedkovia (sk)rytého sveta“, ktorú sprístupnili v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová s tým, že výstava potrvá do 20. februára budúceho roka.
„Výstava predstavuje fascinujúci svet jaskýň a podzemných krás a spája poznatky o jaskynných útvaroch a ich dokumentovaní s umeleckou a historickou hodnotou poštových známok,“ poznamenala s tým, že vznikla v úzkej spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Múzeum výstave zapožičalo bannery s odborným a vizuálnym obsahom o podzemnom prostredí jaskýň. Tieto návštevníkov oboznámia s informáciami o vzniku jaskýň, ich klasifikáciou a významom pre vedu a kultúru. Prezentované sú tiež kľúčové rekordy slovenského podzemia a sekcia o speleológii, ktorá mapuje prácu jaskyniarov - objavovanie, mapovanie a ochranu jaskýň. „V rámci vizualizácie náročnosti speleológie je vystavené autentické jaskyniarske vybavenie tiež zapožičané z partnerského múzea,“ dodala Peterová.
V samostatnej časti Poštové múzeum prezentuje známkovú tvorbu zo svojich zbierok, vrátane originálnych rytín emisií s jaskyniarskou tematikou. Návštevníci majú príležitosť vidieť detailnú prácu grafických majstrov, akými sú Martin Činovský a Rudolf Cigánik. Táto sekcia podľa nej zdôrazňuje, že poštové známky nie sú len platidlom, ale aj miniatúrne umelecké diela.
Cieľom výstavy je podľa Peterovej nielen prezentovať verejnosti umelecké spracovanie prírodných motívov na poštových emisiách, ale predovšetkým zvýšiť povedomie o potrebe ochrany tohto jedinečného prírodného bohatstva.
