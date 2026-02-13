< sekcia Regióny
V POTOKU NAŠLI DIEŤA: Privolali všetky záchranné zložky
Dieťa bolo vrtuľníkom prevezené do nemocnice.
Autor TASR
Rokycany 13. februára (TASR) - V potoku Svinka v obci Rokycany v okrese Prešov našli v piatok v čase obeda maloleté dieťa. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, na miesto boli okamžite privolané všetky záchranné zložky. Dieťa bolo vrtuľníkom prevezené do nemocnice.
„Polícia udalosť dokumentuje, preveruje všetky okolnosti prípadu,“ povedala Ligdayová.
