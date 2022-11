V potoku vo Vrbove našli mŕtve šteniatka, po páchateľovi pátrajú

Bratislava 16. novembra (TASR) - Polícia pátra po páchateľovi, ktorý usmrtil šesť šteniatok a v prepravke ich uložil do potoka v rekreačnej oblasti obce Vrbov. Vo veci vedie trestné stíhanie pre týranie zvierat. Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Doposiaľ neznámy páchateľ v presne nezistenom čase najneskôr do 15.00 h dňa 9. novembra na presne nezistenom mieste v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti a zatiaľ nezisteným spôsobom úmyselne usmrtil šesť šteniat. Šteňatá následne vložil do otvorenej plastovej prepravky a tú umiestnil do potoka," priblížila polícia.



Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti. Ak osoba týra zviera, hoci bola za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutá alebo za taký čin bola v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdená, alebo týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo utýra zviera, je takéto konanie považované za trestný čin a môže byť potrestaná odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.



Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha vyššie uvedený čin na viacerých zvieratách alebo verejne, alebo na mieste prístupnom verejnosti, alebo na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo závažnejším spôsobom konania.