V Považskej Bystrica začne v auguste slúžiť nová magnetická rezonancia

Považská Bystrica 1. júla (TASR) - V diagnostickom centre Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici by mala pacientom od augusta začať slúžiť nová magnetická rezonancia. Informoval o tom predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



Moderný prístroj kúpil za 2,1 milióna eur zo svojho rozpočtu TSK, stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou vyšli na 200.000 eur. Aktuálne je prístroj v skúšobnej prevádzke.



"Momentálne ešte nie sú podpísané zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Najdôležitejšou úlohou bude presvedčiť poisťovne, aby zvýšili limity pre nemocnicu na vyšetrovacie a liečebné metódy. Ak by nemala byť rezonancia využívaná naplno, bude to na škodu pacientov," zdôraznil Baška s tým, že ak by mali po zazmluvnení rezonanciu využívať aj počas víkendov, bude treba zabezpečiť ďalších laborantov.



Podľa riaditeľa nemocnice Igora Steinera patrí nová magnetická rezonancia medzi najmodernejšie a najsilnejšie prístroje svojho druhu. Zobrazenie celého tela je podľa neho dokonalé.



"Dajú sa robiť naozaj všetky časti tela od kĺbov cez kosti, mäkké štruktúry, brucho, hrudník, hlavu. Po skúšobnej prevádzke budeme môcť robiť aj ambulantných pacientov. Benefitom je, že v regióne pribudne ďalší stroj. Zníži sa tlak na magnetické rezonancie v Žiline, Trenčíne a ďalších mestách, kde pacienti z Považskej Bystrice a okolia chodili," pripomenul Steiner.



Ako dodal, kvalita zobrazenia nového prístroja bude vyššia, ako pri starších prístrojoch. Nová magnetická rezonancia bude benefitom aj pre pacientov považskobystrickej nemocnice, ktorým môžu rezonanciu urobiť v rámci hospitalizácie.