Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. jún 2026Meniny má Medard
< sekcia Regióny

V Považskej Bystrici budú vedkyne skúmajúce svet z rôznych perspektív

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Diskusia bude aj o osobných skúsenostiach z vedeckého prostredia, o postavení žien vo vede a o tom, aké rôzne cesty môžu mladé ženy priviesť k štúdiu a práci v akademickom prostredí.

Autor TASR
Považská Bystrica 8. júna (TASR) - Projekt Zvedavé debaty - Ženy vo vede bude pred letnou prestávkou pokračovať 11. júna v Považskej knižnici na Štúrovej ulici v Považskej Bystrici. V diskusii sa predstavia tri slovenské vedkyne, ktoré svoju kariéru zamerali na prírodu, medicínske technológie a históriu. Informovala o tom Stanislava Luptáková z komunikačného odboru Centra vedecko-technických informácií SR.

Diskutovať budú odborníčka na dejiny aristokracie a dvornej kultúry raného novoveku Diana Duchoňová, výskumníčka v oblasti umelej inteligencie Lucia Ondrigová a expertka na krvné parazity vtákov vo vysokohorskom prostredí Martina Haas.

Diskusia bude aj o osobných skúsenostiach z vedeckého prostredia, o postavení žien vo vede a o tom, aké rôzne cesty môžu mladé ženy priviesť k štúdiu a práci v akademickom prostredí.

„Ženy zohrávajú vo vede významnú úlohu a svojou prácou prinášajú riešenia spoločenských výziev v mnohých oblastiach. Zvedavé debaty vytvárajú priestor na diskusiu o ich vedeckých úspechoch aj o skúsenostiach, ktoré sprevádzajú ich profesijnú cestu. Stretnutia pomáhajú búrať stereotypy, prinášajú inšpiráciu budúcim generáciám vedkýň,“ uviedla riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Štefánia Bartošová.

Cyklus Zvedavé debaty - Ženy vo vede sa začal na jar 2025 a potvrdili záujem o osobné stretnutia verejnosti s vedkyňami a o diskusie, ktoré približujú vedu ľudsky, jasne a inšpiratívne.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Viete, kde sa natáčali tieto slávne filmy a seriály?

Zapletalová o úspechoch v DL: Som rada, že je stále čo zlepšovať

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás horúci víkend, budú aj búrky?

V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR