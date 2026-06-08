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V Považskej Bystrici budú vedkyne skúmajúce svet z rôznych perspektív
Diskusia bude aj o osobných skúsenostiach z vedeckého prostredia, o postavení žien vo vede a o tom, aké rôzne cesty môžu mladé ženy priviesť k štúdiu a práci v akademickom prostredí.
Autor TASR
Považská Bystrica 8. júna (TASR) - Projekt Zvedavé debaty - Ženy vo vede bude pred letnou prestávkou pokračovať 11. júna v Považskej knižnici na Štúrovej ulici v Považskej Bystrici. V diskusii sa predstavia tri slovenské vedkyne, ktoré svoju kariéru zamerali na prírodu, medicínske technológie a históriu. Informovala o tom Stanislava Luptáková z komunikačného odboru Centra vedecko-technických informácií SR.
Diskutovať budú odborníčka na dejiny aristokracie a dvornej kultúry raného novoveku Diana Duchoňová, výskumníčka v oblasti umelej inteligencie Lucia Ondrigová a expertka na krvné parazity vtákov vo vysokohorskom prostredí Martina Haas.
Diskusia bude aj o osobných skúsenostiach z vedeckého prostredia, o postavení žien vo vede a o tom, aké rôzne cesty môžu mladé ženy priviesť k štúdiu a práci v akademickom prostredí.
„Ženy zohrávajú vo vede významnú úlohu a svojou prácou prinášajú riešenia spoločenských výziev v mnohých oblastiach. Zvedavé debaty vytvárajú priestor na diskusiu o ich vedeckých úspechoch aj o skúsenostiach, ktoré sprevádzajú ich profesijnú cestu. Stretnutia pomáhajú búrať stereotypy, prinášajú inšpiráciu budúcim generáciám vedkýň,“ uviedla riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Štefánia Bartošová.
Cyklus Zvedavé debaty - Ženy vo vede sa začal na jar 2025 a potvrdili záujem o osobné stretnutia verejnosti s vedkyňami a o diskusie, ktoré približujú vedu ľudsky, jasne a inšpiratívne.
Diskutovať budú odborníčka na dejiny aristokracie a dvornej kultúry raného novoveku Diana Duchoňová, výskumníčka v oblasti umelej inteligencie Lucia Ondrigová a expertka na krvné parazity vtákov vo vysokohorskom prostredí Martina Haas.
Diskusia bude aj o osobných skúsenostiach z vedeckého prostredia, o postavení žien vo vede a o tom, aké rôzne cesty môžu mladé ženy priviesť k štúdiu a práci v akademickom prostredí.
„Ženy zohrávajú vo vede významnú úlohu a svojou prácou prinášajú riešenia spoločenských výziev v mnohých oblastiach. Zvedavé debaty vytvárajú priestor na diskusiu o ich vedeckých úspechoch aj o skúsenostiach, ktoré sprevádzajú ich profesijnú cestu. Stretnutia pomáhajú búrať stereotypy, prinášajú inšpiráciu budúcim generáciám vedkýň,“ uviedla riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Štefánia Bartošová.
Cyklus Zvedavé debaty - Ženy vo vede sa začal na jar 2025 a potvrdili záujem o osobné stretnutia verejnosti s vedkyňami a o diskusie, ktoré približujú vedu ľudsky, jasne a inšpiratívne.