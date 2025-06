V Považskej Bystrici finišujú s výstavbou multifunkčného ihriska

Považská Bystrica 14. júna (TASR) - Obyvateľom považskobystrickej mestskej časti Orlové by malo už koncom júna začať slúžiť nové multifunkčné ihrisko v areáli materskej školy. Informovala o tom mestská hovorkyňa Iveta Pagáč Kováčiková.



Multifunkčné ihrisko prinesie obyvateľom nový priestor na šport a oddych. Slúžiť bude i na komunitné podujatia a ponúkne moderné zázemie pre všetky vekové kategórie. Mesto do jeho výstavby investovalo z vlastných zdrojov 70.000 eur.



Orlovému chýbal priestor, kde by sa mohli organizovať kultúrne a spoločenské podujatia. Mesto tu nemalo vlastné pozemky. Zmena nastala vďaka spolupráci s vedením materskej školy a farnosťou, ktorá je vlastníkom pozemkov.



„Po vzájomnej dohode sa nám podarilo vybudovať areál, ktorý bude slúžiť všetkým. Jedna časť je určená na kultúrne podujatia a druhú bude tvoriť ihrisko s umelým trávnikom, mantinelmi, sieťami a basketbalovými košmi. Týmto spôsobom vytvárame nové možnosti aj pre staršie deti a mládež,“ vysvetlil primátor Považskej Bystrice Karol Janas.