V Považskej Bystrici majú na zimnú údržbu dostatok techniky i posypu

Považská Bystrica 2. decembra (TASR) - Zimnú údržbu miestnych komunikácií v Považskej Bystrici zabezpečuje spoločnosť Megawaste Slovakia. Pripravené má tri veľké sypače, dve multikáry, osem traktorov a desať pracovníkov zabezpečujúcich ručné čistenie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



Pre mimoriadne udalosti sú k dispozícii ďalšie štyri rezervné traktory, jedna multikára a dostatočné množstvo posypových materiálov v skladoch.



"Miestne cesty sú rozdelené podľa dopravného významu, intenzity dopravy, sklonových pomerov a iných parametrov do poradí dôležitosti. Prvé sú hlavné ťahy, trasy mestskej hromadnej dopravy a kopcovité časti mesta. Záchranné zložky sú taktiež v prvom poradí dôležitosti. Prioritne sa vykonáva aj údržba komunikácií a chodníkov v okolí škôl, úradov a podobne. Počas zimy sa vyskytnú situácie, keď je potrebné zabezpečiť zimnú údržbu promptne. Ide o prístup do kopcovitých prímestských častí, kde sa nemôže dostať autobus mestskej dopravy, či o sprístupnenie cesty pre záchranárov. V takýchto prípadoch sa na poradie dôležitosti neprihliada," uviedla hovorkyňa.



Údržbu miestnych ciest zabezpečuje samospráva prostredníctvom súkromnej spoločnosti s výnimkou súkromných plôch, účelových komunikácií a ciest nachádzajúcich sa vnútri areálov. Štát a Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečujú údržbu štátnych ciest I., II. a III. triedy - hlavný ťah mestom Žilina - Trenčín a Púchov - Rajec, ako aj prístupové komunikácie do integrovaných mestských častí vrátane niektorých komunikácií v integrovaných častiach.