V Považskej Bystrici majú pribudnúť desiatky kamier
Autor TASR
Považská Bystrica 28. decembra (TASR) - Modernizovať riadenie mesta pomocou internetových technológií je hlavným cieľom projektu budovania inteligentného regiónu a zvýšenia bezpečnosti obyvateľov Považskej Bystrice. V meste majú pribudnúť desiatky nových kamier a inteligentné senzory. Informovala o tom vedúca komunikačného oddelenia považskobystrickej radnice Miluša Kollárová.
V rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Slovenskej republiky podalo mesto žiadosť o podporu na projekt spolufinancovaný prostredníctvom Programu Slovensko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Projekt je súčasťou Integrovaných územných investícií a nadväzuje na širší rozvojový rámec Trenčianskeho kraja. Celková výška podpory presahuje 400.000 eur a jeho realizácia potrvá približne dva roky.
„Súčasťou projektu bude vybudovanie integračnej a analytickej platformy, ktorá bude zhromažďovať, analyzovať a vizualizovať údaje z inteligentných senzorov a kamerových systémov. Tie umožnia monitorovať kvalitu ovzdušia, úroveň hluku, spotrebu energií či bezpečnosť v rizikových lokalitách. Projekt prinesie kvalitnejšie dáta pre rozhodovanie, zvýši úroveň bezpečnosti a pomôže vytvárať príjemnejšie prostredie pre život v meste,“ uviedol primátor Karol Janas.
Mesto v rámci projektu plánuje nainštalovať 59 nových kamier na monitorovanie verejných priestranstiev, štyri kamery na monitorovanie dopravy a sedem senzorov, ktoré budú sledovať rôzne environmentálne a energetické údaje.
