< sekcia Regióny
V Považskej Bystrici mierne stúpol počet cestujúcich v MHD
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica priniesol v uplynulom roku viaceré novinky.
Autor TASR
Považská Bystrica 30. januára (TASR) - Mestskú hromadnú dopravu (MHD) počas minulého roka využilo takmer 2,6 milióna cestujúcich. Zriadenie vlastného dopravného podniku pred piatimi rokmi prinieslo mestu väčšiu nezávislosť, flexibilitu a možnosť reagovať na potreby cestujúcich. Informovala o tom Radovan Čmelo z Dopravného podniku mesta Považská Bystrica.
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica priniesol v uplynulom roku viaceré novinky. Pribudli dva nové autobusy aj linka do Púchova. Mestskú hromadnú dopravu využilo v porovnaní s rokom 2024 viac cestujúcich.
„V porovnaní s rokom 2024 sme zaevidovali takmer štvorpercentný nárast počtu cestujúcich. Prispeli k tomu aj zvýhodnené tarify a záujem o bezplatnú dopravu. V minulom roku nám pribudli dva moderné dvanásťmetrové autobusy. Koncom roku 2025 sme boli úspešní pri čerpaní eurofondov, onedlho pribudnú do nášho vozového parku tri nové, plne elektrické autobusy,“ skonštatoval Čmelo.
Ako dodal, od januára minulého roka začala premávať linka na rozšírenej trase až do Púchova. Prepojila dve okresné mestá a využívajú ju najmä študenti, zamestnanci púchovských podnikov či návštevníci nemocnice. Aj v roku 2026 sa môžu Považskobystričania tešiť na spustenie prevádzky zdieľaných bicyklov.
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica priniesol v uplynulom roku viaceré novinky. Pribudli dva nové autobusy aj linka do Púchova. Mestskú hromadnú dopravu využilo v porovnaní s rokom 2024 viac cestujúcich.
„V porovnaní s rokom 2024 sme zaevidovali takmer štvorpercentný nárast počtu cestujúcich. Prispeli k tomu aj zvýhodnené tarify a záujem o bezplatnú dopravu. V minulom roku nám pribudli dva moderné dvanásťmetrové autobusy. Koncom roku 2025 sme boli úspešní pri čerpaní eurofondov, onedlho pribudnú do nášho vozového parku tri nové, plne elektrické autobusy,“ skonštatoval Čmelo.
Ako dodal, od januára minulého roka začala premávať linka na rozšírenej trase až do Púchova. Prepojila dve okresné mestá a využívajú ju najmä študenti, zamestnanci púchovských podnikov či návštevníci nemocnice. Aj v roku 2026 sa môžu Považskobystričania tešiť na spustenie prevádzky zdieľaných bicyklov.