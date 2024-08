V Považskej Bystrici rozdajú prvákom viac ako 400 balíčkov s pomôckami

Považská Bystrica 27. augusta (TASR) - Považskobystrická radnica aj v tomto roku pripravila balíčky so základnými školskými pomôckami pre všetkých prvákov nastupujúcich do základných škôl. V tomto roku ich rozdá viac ako 400. Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



Balíčky podľa nej dostanú nielen prváci v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj prváci súkromnej základnej školy (ZŠ) DSA na Rozkvete, ZŠ sv. Augustína a Spojenej školy na sídlisku SNP.



"Balíčky budú obsahovať peračník, pastelky, voskové pastelky, detské nožnice, temperové farby, maliarsku paletu, lepiacu tyčinku, náčrtník a skicár, farebný papier, ceruzku s gumou, strúhadlo, štetce, vodové farby, školské hodiny, rozvrh hodín a detské tričko s logom mesta," doplnila hovorkyňa.



Spomedzi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpi najviac detí do prvého ročníka do ZŠ Školskej (68), ZŠ Slovenských partizánov (67) a ZŠ Nemocničnej (52).



Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, zákonný zástupca mohol požiadať riaditeľa škôlky o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Pre tento rok tak urobili rodičia 64 detí.