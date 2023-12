V Považskej Bystrici sa začne zber vianočných stromčekov 2. januára

Považská Bystrica 29. decembra (TASR) - So zberom odzdobených živých vianočných stromčekov začnú v Považskej Bystrici už 2. januára. Pokračovať bude každý pondelok od 8. januára až do 26. februára. Informovala o tom považskobystrická radnica na sociálnej sieti.



"Stromčeky musia byť kompletne zbavené ozdôb. Vykladať ich treba na viditeľné miesto k nádobám na komunálny odpad, a to najskôr v nedeľu ráno, aby nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu týchto priestorov," informuje mesto.



V mestských častiach Dedovec, Milochov, Orlové, Šebešťanová a Považská Teplá je možné stromček zaviezť k uzamykateľným stojiskám. V častiach Podmanín, Praznov, Považské Podhradie, Zemiansky Kvašov, Dolný a Horný Moštenec ku stojiskám pri kultúrnych domoch. V mestskej časti Podvažie treba stromčeky odložiť na zastávke MHD oproti domu číslo 101 a na otoči autobusov.



V prípade, že si niekto chce stromček nechať doma dlhšie ako do konca februára, je možné ho odviezť na zberný dvor v lokalite Zámostie.