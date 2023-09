V Považskej Bystrici si Európsky týždeň mobility pripomenú i pretekmi

Považská Bystrica 15. septembra (TASR) - Mesto Považská Bystrica sa i tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility (ETM). Kampaň si pripomenie v sobotu (16.9.) cyklistickými pretekmi pre deti v centrálnej mestskej zóne i bezplatnou hromadnou dopravou počas jarmoku 22. septembra. TASR o tom informovala Zuzana Haladejová z oddelenia komunikácie, kultúry a medzinárodnej spolupráce na mestskom úrade.



Detské cyklopreteky pripravilo mesto v spolupráci s Mikroregiónom Slezká Harta a občianskym združením Active Process. "Deti si budú môcť zasúťažiť v štyroch kategóriách, a to baby chlapci/dievčatá, micro chlapci/dievčatá, mini chlapci/dievčatá a mladší žiaci chlapci/dievčatá," priblížila Haladejová.



Účastníci sa môžu registrovať v deň konania pretekov od 8.00 h do 9.30 h, každý súťažiaci dostane štartovací balíček. "V každej kategórii vyhlásime víťazné tri miesta, ktoré získajú medaily a vecné ceny," doplnila Haladejová.



Okrem pretekov pripravili organizátori i viaceré sprievodné aktivity ako skákací hrad, točenú zmrzlinu, deti si budú môcť taktiež vybicyklovať cukrovú vatu. "Návštevníci sa dozvedia aj mená víťazov obľúbenej celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, preto sme sa rozhodli vyhodnotiť výsledky práve počas ETM. Veríme, že účastníci súťaže budú motiváciou aj pre ostatných," skonštatovala Haladejová.



Do celoeurópskej kampane ETM sa Považská Bystrica zapája každý rok aj bezplatnou mestskou hromadnou dopravou. "Inak tomu nebude ani tento rok. Počas jarmoku 22. septembra budú môcť občania cestovať zdarma všetkými linkami Dopravného podniku Mesta Považská Bystrica," dodala Haladejová.



ETM je vlajková kampaň Európskej komisie, ktorá sa každoročne koná od 16. až 22. septembra. Jej cieľom je zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite. Téma aktuálneho ročníka je Šetri energiou.