V Považskej Bystrici zakázali návštevy na internom oddelení NsP

Ilustračná snímka Foto: TASR Henrich Mišovic

Zákaz návštev platí až do odvolania.

Autor TASR
Považská Bystrica 27. januára (TASR) - Na internom oddelení Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici platí od pondelka (26. 1.) zákaz návštev. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.

„Vzhľadom na zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v regióne, ako aj na základe zvýšenej chorobnosti u pacientov, nemocničný hygienik nariaďuje zákaz návštev na internom oddelení,“ informuje nemocnica.

Zákaz návštev platí až do odvolania. Zároveň platí zákaz všetkých plánovaných vyšetrení a hospitalizácií.
