V Považskej Bystrici zakázali návštevy na internom oddelení NsP
Zákaz návštev platí až do odvolania.
Autor TASR
Považská Bystrica 27. januára (TASR) - Na internom oddelení Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici platí od pondelka (26. 1.) zákaz návštev. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vzhľadom na zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v regióne, ako aj na základe zvýšenej chorobnosti u pacientov, nemocničný hygienik nariaďuje zákaz návštev na internom oddelení,“ informuje nemocnica.
Zákaz návštev platí až do odvolania. Zároveň platí zákaz všetkých plánovaných vyšetrení a hospitalizácií.
