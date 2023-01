V Považskej Bystrici zrušia od februára dve pošty, radnica nesúhlasí

Považská Bystrica 9. januára (TASR) – Slovenská pošta zruší k 1. februáru tohto roka kamenné pošty v Považskej Bystrici na sídlisku Lány a na najväčšom mestskom sídlisku Rozkvet. Radnica s rozhodnutím pošty zásadne nesúhlasí. Informoval o tom primátor Považskej Bystrice Karol Janas.



"Rozhodnutie o zrušení ďalších dvoch pôšt v našom meste považujeme za absolútne nekoncepčné a nekompetentné. Slovenská pošta argumentuje slabou vyťaženosťou pôšt. Sídlisko Rozkvet má však viac ako 10.000 obyvateľov, čo je viac ako akákoľvek obec na Slovensku a viac ako polovica okresných miest Slovenska. Pošta na sídlisku Lány je v blízkosti nemocnice, ktorej spádovosť je pre takmer 200.000 obyvateľov regiónu. Zrušenie považujeme za absolútne neakceptovateľné," zdôraznil Janas.



Pripomenul, že priestory oboch pôšt sú aktuálne v prenájme v súkromných priestoroch, mesto podľa neho ponúklo vedeniu Slovenskej pošty bezplatne náhradné priestory. Napriek tomu pošta ponuku radnice odmietla.



"Zatvorenie oboch pobočiek by zásadným spôsobom negatívne zasiahlo do života obyvateľov týchto lokalít, ale aj ich okolia a výrazne znížilo dostupnosť základných služieb, ktoré by mal štát pre svojich občanov poskytovať," doplnil považskobystrický primátor s tým, že Slovenská pošta už pred takmer dvomi rokmi zatvorila aj kamennú poštu v mestskej časti Dolný Milochov.



Ako dodal, pošta na sídlisku Lány mala byť podľa oznámenia Slovenskej pošty "dočasne" zatvorená od začiatku leta do 30. septembra. Začiatkom leta ju zatvorili, no dodnes neotvorili.



Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ľubomír Mindek zdôvodnil v otvorenom liste obyvateľom mesta zatvorenie pôšt faktom, že takmer všetky služby, na ktoré boli obyvatelia doteraz zvyknutí, vybavia u poštárky či poštára, prípadne prostredníctvom poštového kuriéra.



"Cez poštového doručovateľa a kuriéra dostanú obyvatelia list aj balík, kuriér môže prevziať expres zásielku. Doručovateľ prinesie dôchodok ako doteraz, kúpiť sa dajú poštové známky či žreby a dokonca si záujemcovia môžu zriadiť aj osobný účet," doplnil Mindek.



V takmer 40-tisícovej Považskej Bystrici tak zostanú štyri pošty, z nich dve sú v mestských častiach. Primátor Janas verí, že rozhodnutie pošty sa ešte podarí zvrátiť.



"V pondelok sme ešte napísali list vedeniu pošty, v ktorom vyjadrujeme nesúhlas s týmto rozhodnutím. Už sme rokovali s vedením pošty, tá však odmietla akékoľvek kompromisy. Veríme, že ešte príde k ďalším rokovaniam a dokážeme rozhodnutie zvrátiť," uzavrel Janas.