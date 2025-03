V Považskej galérii sa konal kontrolný deň rekonštrukcie strechy

Žilina 5. marca (TASR) - V Považskej galérii umenia v Žiline sa v stredu konal kontrolný deň rekonštrukcie strechy za 450.000 eur. Posledná rekonštrukcia strechy bola pred 15 rokmi. Na kontrolnom dni o tom informovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.



Podľa Jurinovej je po 15 rokoch strecha taká zdegradovaná, že bolo nevyhnutné pristúpiť k jej rekonštrukcii. "Treba povedať, že máme naprojektovanú kompletnú rekonštrukciu Považskej galérie, ktorá je v hodnote približne tri milióny eur, ale vzhľadom na to, že sme zatiaľ nenašli tie správne zdroje, z ktorých by sme to vedeli prefinancovať alebo spolufinancovať, tak pristupujeme iba k tomu najnutnejšiemu, a teda rekonštruujeme strechu," uviedla predsedníčka ŽSK.



Ďalej dodala, že stavba bola odovzdaná stavebnej firme začiatkom februára a dokončenie je naplánované na november. Rekonštrukcia je financovaná z vlastných zdrojov.



Riaditeľ odboru investícií ŽSK Peter Mrvečka priblížil, že na stavbe realizujú kompletnú rekonštrukciu celej strechy, kde dôjde k výmene takmer všetkých vrstiev strešnej konštrukcie okrem nosných konštrukcií. "Budú vymenené podhľady, tepelná izolácia a aj samotná krytina. Realizuje sa to z toho dôvodu, že nám dochádzalo ku kondenzácii a k zatekaniu v určitých miestach, čo nám spôsobilo degradáciu sadrokartónu aj minerálnej vaty a začala chytať pleseň na niektoré drevené prvky krovu. Takže táto rekonštrukcia je robená v tom najvyššom vhodnom čase, aby nedošlo k horším škodám," dodal Mrvečka.