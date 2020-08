V Považskom Chlmci zriadia splaškovú kanalizáciu za 2,5 milióna eur

Žilina 24. augusta (TASR) – V Žiline-Považskom Chlmci vybudujú Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK), a. s., splaškovú kanalizáciu takmer za 2,5 milióna eur. Mesto sa na jej financovaní bude podieľať sumou asi jeden milión eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že stavbu na základe výsledku verejného obstarávania zrealizuje združenie VS-C Považský Chlmec VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s. – vedúci člen. "Stavebné práce, ktoré by mali trvať 10 mesiacov, začnú po zabezpečení potrebných dokladov na realizáciu stavby v septembri 2020. Predmetom investičnej akcie Považský Chlmec – stoková sieť – II. etapa je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd z komunikácií. Novovybudovaná kanalizácia s dĺžkou asi 1,8 kilometra a takmer 500-metrový kanalizačný výtlak sa napojí na zrealizovanú kanalizačnú sieť vybudovanú v I. etape stavby," uviedol Miškovčík.



"Vybudovanie splaškovej kanalizácie v Považskom Chlmci je dlhoročnou potrebou obyvateľov tejto mestskej časti. Som rád, že vďaka spolupráci so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami je možné realizovať aj druhú etapu prác. Verím, že prispeje k riešeniu problémov v Považskom Chlmci," podotkol primátor mesta Peter Fiabáne.



Podľa Miškovčíka sú súčasťou aj súvisiace práce na preložkách vodovodu a plynovodu, uvedenie všetkých komunikácií do pôvodného stavu a rekonštrukcia stavbou dotknutých uličných vpustí. "Novovybudovaná kanalizácia s dĺžkou asi 1,8 kilometra a takmer 500-metrový kanalizačný výtlak sa napojí na zrealizovanú kanalizačnú sieť, vybudovanú v I. etape stavby. Cez čerpaciu stanicu ČS1 budú splaškové vody odvedené popod vodný tok Kysuca až na Spoločnú čistiareň odpadových vôd Žilina. Dažďová kanalizácia sa počas prác napojí na sieť vybudovanú v I. etape a odvedie dažďové vody do vodného toku Kysuca," dodal hovorca mesta Žilina.