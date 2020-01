V PPS Group sa dohodli na kolektívnej zmluve

Detva 9. januára (TASR) – Vedenie PPS Group Detva, odborári a zamestnanci sa dohodli na kolektívnej zmluve. Dohoda o mzdách a sociálnych výhodách bude platná až do roku 2022, pričom jej súčasťou bude aj 13. plat.



„Rokovania boli náročné. Zvíťazila však zodpovednosť," uviedol pre TASR generálny riaditeľ PPS Group Michal Sýkora. „Spravili sme všetko pre to, aby sme rok nezačali štrajkom," dodal.



Zároveň poďakoval hlavným vyjednávačom - zástupcovi zamestnancov, predsedovi závodných odborov Stanislavovi Ľuptákovi a Radke Slávikovej-Geržovej za zamestnávateľa, ako aj sprostredkovateľke Simone Schusztekovej.



Podľa dohody spoločnosť zavedie pre zamestnancov 13. plat a automaticky zohľadní infláciu. "Hoci sa tarify zvyšovať nebudú, zamestnanci získajú v čistom viac peňazí – a to v priemere až takmer 40 eur mesačne," uviedol hovorca PPS Group Ľuboš Schwarzbacher.



Prvý rok platnosti kolektívnej zmluvy (2020) sa ale tarify nebudú zvyšovať. Všetkým zamestnancom však spoločnosť vyplatí plat pri príležitosti letných dovoleniek (13. plat) vo výške 500 eur. V roku 2021 sa potom zvýšia tarifné platy o mieru inflácie, najviac však o 2,5 percenta. Spolu s týmto zvýšením bude opäť všetkým zamestnancom vyplatený za rovnakých podmienok 13. plat vo výške 500 eur. V treťom roku platnosti kolektívnej zmluvy sa bude o konkrétnych podmienkach zvyšovania znova rokovať.



Okrem tejto dohody pristúpila spoločnosť PPS Group aj na návrh odborárov na zvýšenie odmien pri pracovných a životných jubileách. Zvyšok zmluvy ostáva v rovnakom znení ako v roku 2019.