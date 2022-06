V rezervácii Tŕstie na Muránskej planine pribudne turistická útulňa

Tisovec 29. júna (TASR) – V prírodnej rezervácii (PR) Tŕstie na území Muránskej planiny pribudne nová turistická útulňa s kapacitou šesť lôžok. S jej výstavbou sa začne v júli, dokončená by mala byť na jeseň. TASR o tom informoval Patrik Pajta z občianskeho združenia KST Hikemates.



Turistická útulňa Sláviček sa bude nachádzať v blízkosti chaty Tŕstie a dostupná bude po žltej turistickej trase z Tisovca alebo po zelenej trase z Rimavskej Píly. Útulňa sa bude nachádzať v blízkosti Cesty Márie Széchy značenej červenou farbou a podporiť má najmä rozvoj domáceho cestovného ruchu, no aj zodpovedný vzťah ľudí k prírode.



"Slovensko má čo ponúknuť domácim aj zahraničným turistom, rozhodli sme sa preto priniesť do slovenských hôr novú generáciu útulní s kvalitnou architektúrou a čo najmenším vplyvom na okolie," vysvetlil Pajta s tým, že dizajn útulne vzišiel z architektonickej súťaže.



Útulňa bude mať kapacitu šesť lôžok a jej súčasťou bude aj priestor na stravovanie s pieckou. "Základným prvkom útulne bude drevo z červeného smreka, ktoré sme zvolili pre jeho vysokú trvácnosť a jednoduchú údržbu. Pri návrhu sme dbali o funkčné riešenie, ktoré bude slúžiť turistom, a zároveň zapadne do rázu okolitej krajiny," uviedla architektka Darina Bartková.



Celková cena výstavby útulne vrátane prác predstavuje 44.000 eur. V júli by sa mali začať výkopové práce, ukončenie výstavby a otvorenie útulne pre verejnosť je naplánované na prelom septembra a októbra.