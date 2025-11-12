< sekcia Regióny
V práci bude 17. novembra len nevyhnutný počet bystrických cestárov
Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktoré sa týka aj 17. novembra, je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok.
Autor TASR
Banská Bystrica 12. novembra (TASR) - Vedenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC) po dohode so svojím akcionárom Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) pristúpilo k 17. novembru, Dňu boja za slobodu a demokraciu, rovnakým spôsobom ako on a udelilo zamestnancom platené voľno. V práci bude len ich nevyhnutný počet na zabezpečenie stopercentnej údržby ciest v BBSK. Pre TASR to konštatoval predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.
„Naši zamestnanci v nevyhnutnom objeme budú v práci a zabezpečia bezproblémový chod a údržbu ciest. Rozdiel by bol, ak by bola do 17. novembra vyhlásená pohotovosť spojená so zimnou údržbou. Vtedy nastúpime do trojzmennej prevádzky, čiže trikrát toľko ľudí by sme 17. novembra museli mať v práci. Zatiaľ sme zimnú pohotovosť nevyhlásili, pretože sú vysoko plusové teploty,“ vysvetlil Turčan.
