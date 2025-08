V Prakovciach začali s prácami na revitalizácii oddychovej zóny

Prakovce 6. augusta (TAS) - Stavebné práce na revitalizácii oddychovej zóny na sídlisku Breziny v Prakovciach v okrese Gelnica sa začali tento týždeň, hotové by mali byť do šiestich mesiacov. Ako pre TASR povedal starosta obce Róbert Weisz, predpokladá, že ak nenastanú žiadne komplikácie, ukončené by mohli byť už do začiatku zimy.



Obec na sociálnej sieti pripomína, že priestor pred Klubom kultúry sa dočasne mení na stavenisko. „Prebehne kompletná obnova nevzhľadného schodiska a už čoskoro bude jeho miesto opäť zdobiť fontána ako kedysi,“ uvádza. Verejnosť žiada o opatrnosť a ústretovosť. Upozorňuje, že práce si vyžiadajú zvýšený pohyb stavebných strojov, zvýšený hluk a prašnosť, ako aj čiastočné obmedzenia v pohybe v okolí stavby.



Práce by mali stáť viac ako 450.000 eur. Obec spolufinancuje projekt sumou na úrovni zhruba 38.000 eur. Priniesť má premenu zanedbaného verejného priestoru na modernú oddychovú zónu. Zrealizuje sa výsadba stromov, kvetinových záhonov a trávnikov, obnova fontány, osadenie lavičiek a odpadkových košov. Súčasťou úprav má byť aj vodopriepustná zámková dlažba, ktorá spolu s podzemnou zbernou nádržou prispeje k efektívnemu hospodáreniu s dažďovou vodou a zlepší mikroklímu v okolí.



Priestor pri Klube kultúry aj v minulosti slúžil ako oddychová zóna. Obec ho chcela zrevitalizovať už pred vyše dvoma rokmi. Od projektu napokon ustúpila. Starosta vtedy pre TASR potvrdil, že dôvodom boli komplikácie pri verejnom obstarávaní, ako i vysoká rizikovosť neukončenia projektu financovaného z eurofondov v termíne. Obec uspela v získaní nenávratného finančného príspevku na jeho realizáciu aj tento raz.