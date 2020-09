OZ Za našu vodu: V Demänovskej doline sa nachádza fekálny odpad

Bratislava 18. septembra (TASR) - V prameni v Demänovskej doline sa nachádza fekálny odpad. Z prameňa sa čerpá pitná voda aj pre veľkú časť Liptova. Potvrdila to analýza vody, ktorú si nechalo urobiť občianske združenie (OZ) Za našu vodu. Informuje o tom na webovej stránke.



Vzorku vody z prameňa si združenie odobralo 11. septembra. "Vo vode sa našli viacnásobné prekročené mikrobiologické limity. Konkrétne koliformné baktérie, ktoré sa tam tiež našli, sú ľudského pôvodu a spôsobujú črevné infekcie," uvádza OZ Za našu vodu. Do prameňa, ktorý vyteká z jaskyne a mal by byť podľa aktivistov úplne čistý, sa dostávajú splašky zo žúmp alebo zle tesniacej kanalizácie.



Združenie konštatuje, že "vodu je nutné pred pitím oveľa viac nachlórovať, čím sa stáva menej chutnou a zvyškový chlór v nej nie je zdravý".