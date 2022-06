V Predajnej pokračujú v čistení vody z toxických gudrónových jám

Bratislava/Predajná 12. júna (TASR) - V obci Predajná v okrese Brezno pokračujú práce na odčerpávaní a čistení vody z toxických gudrónových jám. Došlo k poklesu hladiny v nádrži odkaliska Predajná I o 17,5 centimetra. Tým sa zvýšila bezpečnosť hrádze. Pre TASR to uviedol štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV), ktorý čistenie jám realizuje.



"Pokles hladiny je výsledkom zrealizovaných opatrení a priaznivých meteorologických podmienok," konštatujú vodohospodári. Opatrenia zahŕňajú okrem odčerpávania a čistenia vôd aj odstraňovanie vegetácie z koruny hrádze z bezpečnostných dôvodov a vybudovanie priekopy na zabránenie stekania povrchových vôd do odkaliska, priblížili.



Čistenie gudrónových jám sa začalo v apríli. Stáť by to malo približne 70.000 eur. Úlohou VV je prečistenie 2000 kubických metrov vody, aby sa zabránilo havarijnému stavu, ktorý tam hrozil. Prvou fázou procesu je chemické čistenie za pomoci mobilnej čistiarne, nasledovať bude biologické čistenie v komunálnej čistiarni odpadových vôd.



Gudrónové jamy v Predajnej vznikli uskladnením jedovatých látok z výroby olejov v Petrocheme Dubová v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Okrem Predajnej sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú i v areáli bývalej rafinérie v obci Nemecká.