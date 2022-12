V predvianočnom čase organizujú v Trnave podujatia na pomoc druhým

Trnava 6. decembra (TASR) - Charitatívny bazár a vianočné predajné trhy na pomoc klientom zariadení sociálnych služieb i rodinám v núdzi pripravil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci so svojou Nadáciou Dar na nasledujúce dni. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.



V stredu (7. 12.) sa bude v budove Úradu TTSK konať charitatívny bazár, na ktorom si poslanci Zastupiteľstva TTSK pred stredajším zasadnutím budú môcť zakúpiť výrobky klientov všetkých 21 zariadení sociálnych služieb za dobrovoľný príspevok. "Je dobré, že sa výsledky práce klientov zariadení dajú prezentovať aj takouto formou. Aj zamestnanci úradu tam môžu kúpou oceniť prácu zdravotne znevýhodnených ľudí a zároveň finančným príspevkom podporiť nadáciu," uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková.



Vianočné predajné trhy sa uskutočnia na parkovisku za budovou Úradu TTSK na Starohájskej 10 v Trnave v pondelok 12. decembra od 9.00 do 12.00 h, v ponuke aj pre verejnosť budú výrobky študentov stredných škôl a klientov zariadení sociálnych služieb. Napokon v stredu 14. decembra sa bude na nádvorí Divadla Jána Palárika od 11.00 do 19.00 h konať verejný charitatívny bazár Nadácie Dar. Zamestnanci Úradu TTSK doň venujú rôzne predmety, ako hračky, knihy či oblečenie. "Nezabúdame ani na ľudí bez domova, pre ktorých bude počas podujatia pripravená vianočná kapustnica," uviedla správkyňa nadácie Ivana Ondrušková.