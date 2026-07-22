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V Prenčove plánujú otvoriť nízkokapacitné pobytové zariadenie
Zariadenie chcú otvoriť od začiatku septembra.
Autor TASR
Prenčov 22. júla (TASR) - V Prenčove v okrese Banská Štiavnica plánujú v najbližších týždňoch otvoriť nové nízkokapacitné pobytové zariadenie opatrovateľskej služby. Budovu zariadenia, ktoré poskytne domov 12 klientom, aktuálne kolaudujú. Podľa starostky Aleny Ciglanovej v ňom vznikne šesť nových pracovných miest.
Zariadenie chcú podľa jej slov otvoriť od začiatku septembra. Obec už spustila aj nábor nových zamestnancov, pričom niektorých už vybrala. „Keďže sme mali teraz voľný jeden byt, tak sme ho ponúkli jednej opatrovateľke,“ uviedla starostka s tým, že sa tak snažia vychádzať záujemcom v ústrety a ponúknuť im aj dostupné benefity.
Nízkokapacitné pobytové zariadenie je situované neďaleko existujúceho zariadenia sociálnych služieb, klienti v ňom budú mať k dispozícii garsónky. Podľa Ciglanovej sa tak budú môcť o seba postarať sami s podporou.
Nové zariadenie, ktoré ponúkne v regióne ďalšie možnosti celoročnej opatrovateľskej služby, vybudovala obec vďaka dotácii z plánu obnovy. Z rovnakých zdrojov vzniká v Prenčove aj denný stacionár, ktorý by mal svoje služby poskytovať od začiatku budúceho roka.
„Sociálne služby tak máme v obci komplexne poriešené. Máme aj zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, komunitné centrum aj prepravnú službu. Sme tak komplexne zabezpečení,“ dodala Ciglanová.
Zariadenie chcú podľa jej slov otvoriť od začiatku septembra. Obec už spustila aj nábor nových zamestnancov, pričom niektorých už vybrala. „Keďže sme mali teraz voľný jeden byt, tak sme ho ponúkli jednej opatrovateľke,“ uviedla starostka s tým, že sa tak snažia vychádzať záujemcom v ústrety a ponúknuť im aj dostupné benefity.
Nízkokapacitné pobytové zariadenie je situované neďaleko existujúceho zariadenia sociálnych služieb, klienti v ňom budú mať k dispozícii garsónky. Podľa Ciglanovej sa tak budú môcť o seba postarať sami s podporou.
Nové zariadenie, ktoré ponúkne v regióne ďalšie možnosti celoročnej opatrovateľskej služby, vybudovala obec vďaka dotácii z plánu obnovy. Z rovnakých zdrojov vzniká v Prenčove aj denný stacionár, ktorý by mal svoje služby poskytovať od začiatku budúceho roka.
„Sociálne služby tak máme v obci komplexne poriešené. Máme aj zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, komunitné centrum aj prepravnú službu. Sme tak komplexne zabezpečení,“ dodala Ciglanová.