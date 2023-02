V Prenčove vyhlásili novú výzvu na značku Regionálny produkt HONT

Prenčov 3. februára (TASR) – Novú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt HONT pre výrobcov a remeselníkov z oblasti Hontu vyhlásilo v týchto dňoch občianske združenie Zlatá cesta so sídlom v Prenčove v okrese Banská Štiavnica. Informuje o tom miestna akčná skupina (MAS) Zlatá cesta na svojej stránke.



Regionálna značka sa udeľuje pre fyzické a právnické osoby, ktoré produkujú výrobky a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a užívanie značky. Jej zmyslom je podporiť rozvoj územia Hontu s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. Značka má podporiť miestnych producentov - poľnohospodárov, živnostníkov, malé a stredné firmy, ktoré v tomto prírodne hodnotnom, zdravom území hospodária tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody.



Značka garantuje pôvod označeného výrobku v regióne, šetrnosť výrobcu i výrobku k životnému prostrediu, kvalitu a priamu nadväznosť činnosti v danom území.



Podpísané žiadosti o pridelenie značky, vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii MAS Zlatá cesta v Prenčove. Žiadosti budú prijímať počas pracovných dní v termíne od 27. februára do 3. marca 2023 od 9.00 h do 13.00 h.



Držiteľmi certifikátov Regionálny produkt HONT je aktuálne takmer 50 subjektov z oblasti služieb, remeselnej výroby a výroby potravín.