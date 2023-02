V Prešove a Košiciach majú prváci k dispozícii vyše 10.300 miest

Prešov/Košice 5. februára (TASR) - V budúcom školskom roku môže 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), prijať 5212 prvákov. Uviedol to predseda KSK Rastislav Trnka. V Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) majú pripravených vyše 5100 takýchto miest.



Trnka dodal, že ponuka je pestrá, napríklad v aktuálnom školskom roku majú po prvý raz v ponuke bilingválne štúdium na Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach.



"Ide o jediné bilingválne štúdium od Dargova po hranicu s Ukrajinou. Dôraznejšie pristupujeme aj k učebným odborom so zameraním na automobilový a strojársky priemysel a elektrotechnické odbory, čo súvisí s avizovaným príchodom veľkého investora Volvo na východ Slovenska," uviedol Trnka. Novinkou v školskom roku bude študijný program International Baccalaureate Diploma Programme na krajskom košickom Gymnáziu Šrobárova.



V PSK majú stredné školy pre budúcich prvákov viac ako 5100 miest, vybrať si môžu z ponuky 68 vzdelávacích inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. "Prváci sa môžu konkrétne rozhodnúť pre štúdium na gymnáziách a 52 stredných odborných školách (SOŠ). Do lavíc gymnázií by malo v novom školskom roku zasadnúť 960 prvákov," konkretizovala Jeleňová.



V rámci SOŠ najviac miest ponúkajú školy technického, elektrotechnického, drevárskeho, stavebného, dopravného, lesníckeho či polytechnického zamerania. Vo sfére obchodu a služieb majú budúci prváci v krajských školách k dispozícii 1177 miest. V troch zdravotníckych školách PSK je ďalších 262 miest, v troch školách umeleckého priemyslu 130 a dvoch pedagogických školách ďalších 180 miest.



Čas na podanie prihlášky na stredné školy je pre všetky odbory vzdelávania určený do 20. marca.