V Prešove a v Humennom zaočkovali počas víkendu 6016 ľudí

Prešov 8. marca (TASR) – Vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Prešove a v Humennom počas uplynulého víkendu (6. – 7. 3.) zaočkovali 6016 ľudí. "Prešovský samosprávny kraj (PSK) mal na tento účel z ministerstva zdravotníctva zakontrahovaných 6016 dávok AstraZeneca, pričom v Prešove bolo začkovaných počas dvoch dní 4016 a v Humennom 2000 ľudí. Počas víkendu sa v oboch centrách počty zaočkovaných naplnili na 100 percent," uviedla pre TASR Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Kraj zabezpečil činnosť očkovacieho centra priestorovo, prevádzkovo a materiálne, to znamená stravu, administratívny tím, zdravotnícky materiál a osobné ochranné pracovné pomôcky, očkovacie vakcíny a očkovací softvér so zaškolením.



"Zo strany očkovacích tímov, respektíve poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, ktorých nábor zrealizoval PSK, boli zabezpečení zdravotnícki pracovníci, celý výkon očkovania a následné vykazovanie výkonu očkovania na zdravotnú poisťovňu a do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI)," vysvetlila Heilová.



Očkovanie realizovali očkovacie tímy v zložení ambulantný lekár a sestra. V Prešove deväť a Humennom päť očkovacích tímov. Chod očkovacieho procesu zabezpečovali tímy administrátorov a koordinátorov z radov dobrovoľníkov z Úradu PSK, krajských stredných škôl a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika -(UPJŠ) v Košiciach, na mieste boli prítomné tiež zložky mestskej polície, k dispozícii tu bola po celý čas záchranná zdravotná služba.



"Prioritizácia očkovaných skupín a vakcinačné zoznamy boli znovu pod gesciou ministerstva zdravotníctva. Očkovacie zoznamy boli otvorené prioritne pre pedagogických zamestnancov vo veku 56 až 70 rokov," doplnila Heilová s tým, že prihlasovanie ľudí na očkovanie bolo centrálne, kraj intervenoval na ministerstvo, ak sa v systéme nenapĺňali kapacity.



Ministerstvo zdravotníctva podľa jej slov rozhodlo opäť otvoriť vakcinačné zoznamy aj pre ďalšie skupiny kritickej infraštruktúry od 18 do 55 rokov.



PSK bude v zriaďovaní veľkokapacitných očkovacích centier pokračovať, zriadené by mali byť v Poprade, Starej Ľubovni a Bardejove.