V Prešove a v Poprade budú očkovať v dvoch obchodných centrách

Prešov 17. februára (TASR) - Očkovacie miesta Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v dvoch obchodných centrách (OC) v Prešove a v Poprade sú aj tento týždeň pripravené zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 záujemcov vakcínami Pfizer/BioNTech alebo Janssen. Otvorí sa v nich celkovo šesť očkovacích termínov počas troch dní (18. - 20. 2.). Mobilná jednotka kraja v piatok s vakcínou zavíta tiež do Centra sociálnych služieb (CSS) v Poprade. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"V čase pracovných dní bude v OC vakcína sprístupnená v piatok v čase medzi 15.00 a 18.00 h. Očkovacie tímy tu budú očkovať záujemcov s registráciou aj na počkanie. V tento deň zároveň absolvuje výjazdová služba kraja očkovanie v CSS v Poprade, kde by mala byť vakcína proti COVID-19 aplikovaná približne dvom desiatkam záujemcov," uviedla Heilová.



Víkendové očkovanie v réžii krajskej samosprávy je ako obvykle naplánované počas soboty aj nedele v oboch OC. "Vakcíny Janssen a Pfizer/BioNTech sa budú podávať v čase medzi 10.00 a 17.00 h. Očkovanie tu bude sprístupnené registrovaným aj neregistrovaným záujemcom," povedala Heilová.



Harmonogram najbližšieho očkovania kraj pravidelne aktualizuje na svojom webovom sídle. O termínoch očkovania sa však môže verejnosť od pondelka do nedele medzi 8.00 h až 18.00 h informovať tiež na špeciálnej infolinke 051 7081 777. Kraj ju zriadil pred dvomi týždňami prioritne s cieľom zvýšenia dostupnosti informácií o koronavíruse a jeho liečbe v domácom prostredí.



"Infolinka denne vybaví približne desať až 15 telefonátov, najčastejšie v súvislosti s nezastihnutím ošetrujúcich lekárov v ambulanciách a očkovaním. Časté otázky zo strany obyvateľov kraja smerujú aj k informovaniu o možnostiach otestovania sa v mobilných odberových miestach kraja, karanténe, preplatení finančného príspevku za očkovanie, ale aj postupu po pozitívnom antigénovom, respektíve PCR testovaní ," dodala Heilová s tým, že infolinka kraja doteraz riešila viac ako 150 telefonátov.