V Prešove a v Poprade otvoria očkovacie miesta v obchodných domoch

Prešov 24. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) tento týždeň opäť otvorí svoje očkovacie centrá v obchodných domoch v Prešove a v Poprade. Ako TASR informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, vakcína proti ochoreniu COVID-19 bude dostupná na počkanie.



Očkovať v obchodných domoch sa bude od piatka do nedele (25. - 27. 2.). Ľudia sa môžu prísť zaočkovať aj bez nutnosti registrácie.



V piatok kraj sprístupní vakcínu proti COVID-19 v dvoch obchodných domoch v Prešove v čase medzi 15.00 a 18.00 h. Očkovanie tam bude realizované na počkanie vakcínami od Pfizer/BioNTech aj Janssen.



V sobotu a v nedeľu bude očkovanie prebiehať v jednom prešovskom a jednom popradskom obchodnom dome v čase od 10.00 do 17.00 h. Záujemcom budú aplikované vakcíny od Pfizer/BioNTech alebo Janssen.



Harmonogram najbližšieho očkovania je zverejnený na webovom sídle kraja www.vucpo.sk. O termínoch očkovania verejnosť od pondelka do nedele medzi 8.00 až 18.00 h informuje tiež špeciálna infolinka kraja 051 7081 777.