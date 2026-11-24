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V Prešove bilancovali výsledky obnovy stredovekých hradov na Slovensku
Účastníci konferencie ocenili prínos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pri spustení projektu Ľudia a hrady II - krok k sociálnej ekonomike.
Autor TASR
Prešov 24. novembra (TASR) - Výsledky práce 34 občianskych združení, ktoré sa venujú záchrane stredovekých hradov na Slovensku, boli témou jesennej konferencie celoslovenského združenia Zachráňme hrady. Uskutočnila sa počas víkendu (21. a 22. novembra) v Prešove. Účastníci sa zaoberali aj využívaním moderných technológií pri výskume hradov a ich potenciálom v oblasti cestovného ruchu. Ako TASR informoval predseda združenia Ladislav Babuščák, na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia dvoch organizácií z Českej republiky.
Účastníci konferencie ocenili prínos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pri spustení projektu Ľudia a hrady II - krok k sociálnej ekonomike. Rezort práce naň v tomto roku vyčlenil 6,3 milióna eur. Podľa Babuščáka projekt umožnil efektívne pokračovať v obnove hradov na Slovensku.
Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie pracovných návštev vo Francúzsku a Maďarsku. Členovia združenia navštívili francúzsky hrad Guédelon, ktorý budujú s využitím stredovekých stavebných postupov a technológií. „Je to jediný prípad na svete, kde je to možné vidieť a poučiť sa z ich skúseností a dozvedieť sa zabudnuté techniky a technológie výstavby hradu,“ uviedol Babuščák. Dodal, že 50 členov združenia sa ako jediná zahraničná delegácia zúčastnilo aj na podujatiach pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči, ktorá významne ovplyvnila aj dejiny Slovenska.
Účastníci konferencie ocenili prínos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pri spustení projektu Ľudia a hrady II - krok k sociálnej ekonomike. Rezort práce naň v tomto roku vyčlenil 6,3 milióna eur. Podľa Babuščáka projekt umožnil efektívne pokračovať v obnove hradov na Slovensku.
Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie pracovných návštev vo Francúzsku a Maďarsku. Členovia združenia navštívili francúzsky hrad Guédelon, ktorý budujú s využitím stredovekých stavebných postupov a technológií. „Je to jediný prípad na svete, kde je to možné vidieť a poučiť sa z ich skúseností a dozvedieť sa zabudnuté techniky a technológie výstavby hradu,“ uviedol Babuščák. Dodal, že 50 členov združenia sa ako jediná zahraničná delegácia zúčastnilo aj na podujatiach pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči, ktorá významne ovplyvnila aj dejiny Slovenska.