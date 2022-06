V Prešove bolo doteraz hospitalizovaných 2589 pacientov s COVID-19

Prešov 7. júna (TASR) – Od začiatku septembra minulého roka do pondelka (6. 6.) bolo vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove hospitalizovaných 2589 pacientov s ochorením COVID-19. Aktuálne ich je v nemocnici šesť a na umelú pľúcnu ventiláciu nie je napojený žiaden z nich.



Ako pre TASR uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, v tretej vlne od 1. septembra 2021 do pondelka zomrelo na COVID-19 celkovo 529 pacientov.



Zároveň evidujú dvoch chýbajúcich zamestnancov z dôvodu ochorenia COVID-19. Celkovo majú viac ako 2600 zamestnancov.



V súvislosti s utečeneckou krízou bolo od 24. februára do pondelka v nemocnici ošetrených 349 Ukrajincov, z toho bolo ambulantne ošetrených 291 pacientov, zvyšní si vyžadovali hospitalizáciu.