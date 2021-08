V Prešove bude pápež slúžiť liturgiu, ktorú pozná ešte z Argentíny

Prešov 4. augusta (TASR) – Pápež František počas svojej septembrovej návštevy Slovenska bude v Prešove slúžiť liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. Podľa protosynkela prešovskej Gréckokatolíckej archieparchie Ľubomíra Petríka ide o bohoslužbu, ktorá Svätému Otcovi nie je neznáma. Ešte ako arcibiskup Jorge Mario Bergoglio, SJ bol totiž ordinárom pre veriacich východného obradu v Argentíne.



"Svätý Otec František nebude takpovediac divákom na našej byzantskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho, ale bude jej hlavným celebrantom. Bude oblečený v liturgickom rúchu. Akým spôsobom, kedy, napríklad modlitbou, vstúpi do bohoslužby, je ešte v štádiu spracovávania konkrétneho priebehu liturgického slávenia v úrade ceremoniárov Svätého Otca. Aj z našej strany je za gréckokatolícku cirkev určený ceremoniár, ktorý to komunikuje. Vieme, že Svätý Otec František nespieva ani v rímskokatolíckej svätej omši. Všade tam, kde sa zapojí, to bude skôr z jeho strany recitovaný text. Tiež je známe, že nezvykne slúžiť bohoslužbu v jazyku krajiny, v ktorej sa nachádza, ale je to buď latinsky, alebo taliansky," uviedol pre TASR Petrík.



Východná sv. liturgia je podľa jeho slov veľmi dynamická. Je v nej veľa pohybov a úkonov, ako je napríklad prenášanie Evanjelia alebo Božích darov z bočného oltára – žertveníka. Ide o symboliku, ktorá má svoj význam. Ako povedal Petrík, pápež František má s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho osobnú skúsenosť.



"Keď bol ešte arcibiskupom v Argentíne, tak bol zároveň ordinárom pre východných gréckokatolíkov. Dokonca som niekde čítal, že Svätý Otec František kedysi ako mladík chodieval miništrovať nejakému gréckokatolíckemu ukrajinskému kňazovi sv. liturgiu. Nikdy by som si to nebol predstavil, že tu u nás v Prešove, sme predsa len menšinová cirkev, bude Svätý Otec slúžiť byzantskú sv. liturgiu. Zároveň máme 14. septembra veľký sviatok Povýšenie sv. Kríža, čiže je to pre nás radostný moment," doplnil Petrík.



Pápež František počas svojej návštevy Slovenska v septembri (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, s predstaviteľmi kresťanských cirkví, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Prešove bude sláviť svätú liturgiu a ohlási homíliu. V Košiciach sa stretne s mladými a navštívi tiež sídlisko Luník IX. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.