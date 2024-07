V Prešove budú mať nového viceprimátora a prednostku mestského úradu

Prešov 31. júla (TASR) - Mesto Prešov bude mať nového viceprimátora a prednostku mestského úradu. Na poste prvého zástupcu primátora mesta v stredu končí Richard Drutarovský. Podľa radnice bude naďalej napĺňať mandát mestského poslanca. Prednostu Viliama Sopka vystrieda Katarína Rochovská. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.



"Richarda Drutarovského si mimoriadne vážim a považujem ho za profesionála s dobrým analytickým myslením a odbornými skúsenosťami v IT. Aj preto sme sa rozhodli jeho skúsenosti a schopnosti využiť v pripravovaných projektoch dátového skladu a digitalizácie procesov v meste," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.



Kto na poste prvého viceprimátora mesta Prešov nahradí Richarda Drutarovského určia podľa radnice až výsledky rokovaní s politickými subjektmi.



"V rámci korektnosti, ale aj zohľadnením všetkých osobnostných a profesionálnych vlastností, sme túto funkciu ponúkli poslancovi Rastislavovi Mochnackému. V rámci mestského zastupiteľstva je predsedom poslaneckého klubu KDH, a preto o tomto kroku musí rozhodnúť aj mestský koordinačný výbor tejto strany. Za sebou už máme stretnutia, kde sme takúto možnosť prebrali a nastavili všetky podmienky. Momentálne čakáme na rozhodnutie KDH. Odmietnutie tejto možnosti by nás mrzelo, no budeme, samozrejme, pripravení aj na túto možnú alternatívu," doplnil Oľha.



Od 1. augusta bude novou prednostkou Katarína Rochovská. Podľa radnice, má za sebou manažérske pozície v rámci viacerých orgánov ústrednej štátnej správy, ako aj orgánov regionálnej územnej samosprávy. Popri dlhoročných skúsenostiach mala možnosť riadiť viacero investičných projektov vo verejnej správe, ale aj projekty v súkromnom sektore.



"Mojou víziou je naplno využiť životom nadobudnuté skúsenosti s riadením ľudí i s riadením projektov pre riadny a efektívny chod úradu, tak, aby vytváral silné zázemie pre plnenie nových rozvojových úloh mesta a zvyšoval kvalitu života všetkých obyvateľov mesta. Som presvedčená, že efektívny, dynamický a proklientský mestský úrad môže výrazne prispieť k spokojnosti obyvateľov i návštevníkov Prešova a som pripravená urobiť pre to maximum," povedala Rochovská.



Na tomto poste vystrieda Viliama Sopka, ktorý po novom bude manažovať prípravy mesta na blížiaci sa európsky šampionát vo futbale do 21 rokov. Radnica ho v tejto úlohe médiám predstavila v pondelok (29. 7.) počas tlačovej konferencie na štadióne FTA, kde predstavili aj nového manažéra prevádzky Futbal Tatran Arény Mareka Fabuľu.