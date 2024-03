V Prešove budú obmedzenia pre uzáveru na ulici Lesík delostrelcov

Prešov 13. marca (TASR) - Z dôvodu uzávery a následnej rekonštrukcie mosta na ulici Lesík delostrelcov v Prešove budú od soboty (16. 3.) od 5.00 h platiť viaceré dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Z východnej časti mesta - zo Sídliska Sekčov a mestských častí Šalgovík Solivar do západnej časti mesta - Sídlisko II, Sídlisko III a späť budú platiť obojsmerné a jednosmerné obchádzkové trasy. Obchádzkové trasy budú platiť aj v smere Košice - Sabinov a späť.



Križovatka Rusínska - Východná - Lesík delostrelcov - Kuzmányho sa zo štvorramennej stane trojramennou a tomuto bude prispôsobená aj cestná svetelná signalizácia. Zároveň dôjde k zmene prednosti v jazde, hlavnou cestou budú ulice Rusínska a Východná.



"V tejto súvislosti chceme upozorniť na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkou v čase mimo prevádzkového času cestnej svetelnej signalizácie od 5.00 h do 21.00 h alebo v prípade jej poruchy," povedala Šitárová. Na viacerých križovatkách v meste dôjde k zmenám v jazdných pruhoch.



Výjazd z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana na ulici Jána Hollého a plateného parkoviska na ulici Jána Hollého bude umožnený len na Šafárikovu ulicu.



"Dopravný prístup do nemocnice, ktorý je zo smerov od Popradu, Sabinova, Bardejova a Vranova nad Topľou obojsmerne vedený po Šafárikovej ulici, bude bez obmedzení. Pre smery Sabinov a Poprad je možné ešte využiť trasu po uliciach Šafárikova - Sládkovičova - Vajanského - Duklianska. Dopravný prístup do nemocnice v smere od Košíc bude vedený po uliciach Košická - Masarykova - Škultétyho - Budovateľská - Pavlovičovo námestie - Janka Borodáča - Štefánikova - Grešova - Jána Hollého," priblížila Šitárová.



Všetky obmedzenia sú uvedené na webstránke mesta www.presov.sk.



Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal v utorok 5. marca s rekonštrukciou mosta na ulici Lesík delostrelcov v Prešove. Je vo veľmi zlom stave a na základe stavebno-technického stavu bol zaradený do šiesteho stupňa poškodenia. Denne po ňom prejde približne 22.000 vozidiel. Rekonštrukcia, súčasťou ktorej je výstavba nového mosta, potrvá do konca októbra. Vyžiada si náklady viac ako štyri milióny eur.



Rekonštrukcia mosta na ulici Lesík delostrelcov ovplyvní aj MHD

Rekonštrukcia mosta na ulici Lesík delostrelcov v Prešove ovplyvní aj MHD. V sobotu (16. 3.) od 5.00 h vstúpia do platnosti rozsiahle dopravné obmedzenia.



Ako TASR informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov Vladimír Tomek, linka 35 a školský spoj E, ktoré premávajú po Rusínskej ulici na ulicu Lesík delostrelcov, budú od pondelka (18. 3.) odklonené na paralelnú ulicu Pod Táborom, ktorá sa nachádza až za úsekom dotknutým uzáverou.



"Linka 35 a školský spoj E v dôsledku odklonu nebudú obsluhovať zastávky MHD Rusínska a Hobby Park. Náhradnou zastávkou MHD pre linku 35 je Martina Benku, pre školský spoj E je to zastávka MHD Jurkovičova," uviedol Tomek.



Na svojej obchádzkovej trase na ulici Pod Táborom pôjdu linka 35 aj školský spoj E expresne, teda bez zastavovania na zastávkach, a plynulo sa napoja až na najbližšej zastávke MHD - Lesík delostrelcov.



Cestovné poriadky na webovej stránke dopravného podniku www.dpmp.sk budú podľa Tomeka aktualizované. Vo vozidlách MHD bude tiež aktualizované akustické hlásenie na dotknutých spojoch.