Na sídliskách v Prešove dezinfikujú nádoby na kuchynský odpad
Autor TASR
Prešov 25. marca (TASR) - V Prešove v týchto dňoch pracovníci Technických služieb mesta Prešov (TSMP) realizujú dezinfekciu nádob na kuchynský odpad rozmiestnených na sídliskách. Dezinfikovaných bude 623 nádob. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Dezinfekcia nádob je podľa jej slov realizovaná bezprostredne po vývoze odpadu. Pracovníci TSMP ich dezinfikujú špeciálnym ekologickým prípravkom, ktorý zabezpečuje auto na to prispôsobené.
„Ide o komplexné čistenie a dezinfekciu nádob zvonku i zvnútra. Dezinfekcia nádob na kuchynský odpad je realizovaná len pri bytových domoch, prebiehať bude celý týždeň do piatka (27. 3.). Začala sa na Sídlisku Sekčov a skončí sa na sídlisku Šváby. Dezinfekcia je nevyhnutným krokom pre zabezpečenie čistoty a hygieny na verejných priestranstvách,“ povedala Šitárová.
Do nádob s kuchynským odpadom patria zvyšky varenej stravy, syrov, starý chlieb a pečivo, mäso a kosti z hydiny a rýb, potraviny po dátume spotreby bez vonkajšieho obalu, odrezky z čistenia zeleniny a ovocia, zvyšky kávy a čaju, škrupiny orechov a vajec.
„Tekuté zvyšky kuchynského odpadu, ako sú polievky a nápoje, do nádoby nepatria. Je potrebné tekutú a tuhú zložku od seba oddeliť. Jedlé rastlinné oleje takisto nie sú do týchto nádob vhodné. Ich zber organizujú TSMP pravidelne v podobe mobilného zberu olejov,“ dodala Šitárová.
