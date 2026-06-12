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V Prešove diskutovali o prilákaní talentov a investícií do regiónu
Témami podujatia boli internacionalizácia talentu, zahraničné investície, medzinárodná spolupráca, podpora podnikania, rozvoj inovácií a budovanie silnejšieho inovačného ekosystému Prešovského kraja.
Autor TASR
Prešov 12. júna (TASR) - Možnostiam, ako prilákať do Prešovského kraja expertov, firmy, investície a know-how, sa venovala konferencia Internacionalizácia talentu, ktorá sa uskutočnila v uplynulých dňoch v priestoroch Inovačného partnerského centra (IPC) v historickej budove Bosákovej banky v Prešove. TASR o tom informoval Valentín Humeňanský z IPC.
Témami podujatia boli internacionalizácia talentu, zahraničné investície, medzinárodná spolupráca, podpora podnikania, rozvoj inovácií a budovanie silnejšieho inovačného ekosystému Prešovského kraja.
Investičný potenciál Prešovského kraja predstavil Marek Ungrady zo Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Za konkurenčné výhody regiónu označil strategickú polohu na križovatke trhov Slovenska, Poľska a Ukrajiny, ako aj dostupnosť technicky vzdelanej pracovnej sily. Zároveň pomenoval aj bariéry, ktoré je potrebné systematicky odstraňovať - predovšetkým nedostatočné dopravné prepojenie, potrebu rozvoja priemyselných a technologických parkov, zjednodušenie podnikateľského prostredia a vytváranie podmienok na udržanie a prilákanie kvalifikovaných talentov do regiónu.
Dominik Varga zo spoločnosti Skyeton predstavil vstup technologickej firmy do regiónu a jeho prínosy pre rozvoj inovácií, transfer technológií a tvorbu kvalifikovaných pracovných miest. Spoločnosť Skyeton sa špecializuje na vývoj a výrobu špičkových bezpilotných lietadiel UAV s duálnym využitím.
Odborný pohľad na význam inovácií a digitalizácie pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov priniesol Jakub Horváth z Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Zdôraznil, že práve schopnosť reagovať na technologické zmeny, pracovať s dátami a inovovať procesy môže byť pre firmy rozhodujúcim faktorom pri ich raste.
Aktuálne možnosti spolupráce prostredníctvom programu Interreg Next a pripravované projektové zámery v regióne predstavil Ján Kocák z odboru projektového riadenia Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Súčasťou diskusie bola aj iniciatíva Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktorá patrí medzi priority PSK a vytvára priestor pre rozvoj slovensko-ukrajinského pohraničia.
Eduard Buraš, ambasádor Zakarpatska na Slovensku poukázal na to, ako Zakarpatská oblasť rastie vďaka presunu biznisov, kvalifikovaných odborníkov a know-how v rámci krajiny. Hovoril aj o budovaní infraštruktúry, nových ekonomických príležitostiach a potenciáli, ktorý tento dynamický vývoj prináša pre hlbšiu spoluprácu s východným Slovenskom.
„Prešovský kraj má silné priemyselné aktíva - od leteckého priemyslu a bezpilotných systémov až po zapojenie do strategických európskych projektov, akým je Ipcei. Na druhej strane nám stále chýba silnejší startupový a investičný ekosystém, ktorý by bol napojený na hlavné globálne ekonomické trendy. Našou ambíciou je preto vytvárať prostredie, ktoré udrží talentovaných ľudí v regióne a zároveň je atraktívne pre talenty zo zahraničia a vznik nových inovatívnych firiem,” dodal riaditeľ IPC Jozef Šimko.
Témami podujatia boli internacionalizácia talentu, zahraničné investície, medzinárodná spolupráca, podpora podnikania, rozvoj inovácií a budovanie silnejšieho inovačného ekosystému Prešovského kraja.
Investičný potenciál Prešovského kraja predstavil Marek Ungrady zo Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Za konkurenčné výhody regiónu označil strategickú polohu na križovatke trhov Slovenska, Poľska a Ukrajiny, ako aj dostupnosť technicky vzdelanej pracovnej sily. Zároveň pomenoval aj bariéry, ktoré je potrebné systematicky odstraňovať - predovšetkým nedostatočné dopravné prepojenie, potrebu rozvoja priemyselných a technologických parkov, zjednodušenie podnikateľského prostredia a vytváranie podmienok na udržanie a prilákanie kvalifikovaných talentov do regiónu.
Dominik Varga zo spoločnosti Skyeton predstavil vstup technologickej firmy do regiónu a jeho prínosy pre rozvoj inovácií, transfer technológií a tvorbu kvalifikovaných pracovných miest. Spoločnosť Skyeton sa špecializuje na vývoj a výrobu špičkových bezpilotných lietadiel UAV s duálnym využitím.
Odborný pohľad na význam inovácií a digitalizácie pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov priniesol Jakub Horváth z Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Zdôraznil, že práve schopnosť reagovať na technologické zmeny, pracovať s dátami a inovovať procesy môže byť pre firmy rozhodujúcim faktorom pri ich raste.
Aktuálne možnosti spolupráce prostredníctvom programu Interreg Next a pripravované projektové zámery v regióne predstavil Ján Kocák z odboru projektového riadenia Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Súčasťou diskusie bola aj iniciatíva Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktorá patrí medzi priority PSK a vytvára priestor pre rozvoj slovensko-ukrajinského pohraničia.
Eduard Buraš, ambasádor Zakarpatska na Slovensku poukázal na to, ako Zakarpatská oblasť rastie vďaka presunu biznisov, kvalifikovaných odborníkov a know-how v rámci krajiny. Hovoril aj o budovaní infraštruktúry, nových ekonomických príležitostiach a potenciáli, ktorý tento dynamický vývoj prináša pre hlbšiu spoluprácu s východným Slovenskom.
„Prešovský kraj má silné priemyselné aktíva - od leteckého priemyslu a bezpilotných systémov až po zapojenie do strategických európskych projektov, akým je Ipcei. Na druhej strane nám stále chýba silnejší startupový a investičný ekosystém, ktorý by bol napojený na hlavné globálne ekonomické trendy. Našou ambíciou je preto vytvárať prostredie, ktoré udrží talentovaných ľudí v regióne a zároveň je atraktívne pre talenty zo zahraničia a vznik nových inovatívnych firiem,” dodal riaditeľ IPC Jozef Šimko.