V Prešove dočasne presunú zastávky MHD pri železničnej stanici

Prešov 22. septembra (TASR) - Z dôvodu hĺbkového čistenia spevnených plôch budú zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) pri železničnej stanici v Prešove dočasne presunuté. Na krátky čas nebudú v prevádzke ani automaty na cestovné lístky. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"V smere do centra mesta bude zastávka presunutá približne o 150 metrov ďalej v smere jazdy, pred budovu strednej odbornej školy. V smere z centra mesta bude zastávka presunutá na úroveň výstupu z podchodu stanice. Čistiace práce budú, v snahe zachovania plynulosti premávky, rozdelené do viacerých etáp," uviedol Tomek.



Počas realizácie prác budú krátkodobo nedostupné aj automaty na cestovné lístky, ktoré sa nachádzajú na oboch zastávkach Železničná stanica. "Cestujúcim, ktorí využívajú niektorú zo zastávok, odporúčame, aby si zakúpili cestovné lístky v predstihu, do zásoby. Alternatívou je tiež nákup v predajni cestovných lístkov DPMP na Masarykovej ulici, prípadne doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča alebo SMS cestovný lístok na č. 1144," doplnil Tomek.



Radnica zároveň žiada verejnosť o dodržiavanie zákazu vstupu do priestoru, kde sa bude vykonávať čistenie.