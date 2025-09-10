< sekcia Regióny
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
Ubudnúť by z parkovísk mali aj dlhodobo odparkované autá nerezidentov, vyššou sadzbou sa zase spoplatní parkovanie tým, ktorí na verejnom parkovisku parkujú väčší počet svojich áut.
Autor TASR
Prešov 10. septembra (TASR) - V Prešove vznikla nová zóna s regulovaným parkovaním číslo 5. Zároveň došlo aj k dokončeniu staršej zóny číslo 4. Aktuálne v meste prebiehajú úpravy na cestách v daných zónach, ktoré ich transformujú na nový model dopravy. Z viacerých ulíc sa v rámci tohto procesu stanú jednosmerky. Docieliť sa má plynulejšia a bezpečnejšia doprava, ako aj lepší prejazd záchranných zložiek. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Okrem toho, že sa konečne uzatvára celá zóna s regulovaným parkovaním číslo 4, vzniká aj úplne nová zóna číslo 5 v širšom okolí Prešovskej univerzity. Po zavedení tejto zóny s regulovaným parkovaním a rezidentským systémom už nebude možné pre návštevníkov zaparkovať bezplatne na parkoviskách, ktoré majú slúžiť prioritne miestnym,“ uviedol Hudák.
Súčasťou navrhovaných zmien sú aj viaceré zjednosmernenia niektorých ulíc. Práve to má podľa Hudáka slúžiť k upokojeniu dopravy v danej lokalite.
„Navrhované riešenie má potenciál odstrániť chaos pri parkovaní, eliminovať státie na chodníkoch, ako aj blokovanie záchranných zložiek, ktoré majú často problém vybranými ulicami prejsť k miestu zásahu,“ doplnil Hudák.
Jednotlivé zmeny, ktoré by prešovskí vodiči nemali podľa Hudáka prehliadnuť, sú zverejnené na webstránke mesta.
