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V Prešove evidujú 801 ľudí bez stabilného bývania, pomôcť má projekt
Bezdomovectvo v Prešove má podľa samosprávy mnoho podôb a väčšina ľudí bez domova zostáva na ulici neviditeľná.
Autor TASR
Prešov 17. júna (TASR) - V Prešove evidujú 801 ľudí bez stabilného bývania. Preukázalo to vlaňajšie októbrové sčítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala Nadácia Dedo. Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov - mesto prevencie a podpory zdravia. Cieľom je najmä posilniť prevenciu neprenosných ochorení či zvýšiť zdravotnú gramotnosť. Osobitná pozornosť bude venovaná zraniteľným skupinám obyvateľov, medzi nimi aj ľuďom bez domova. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.
Bezdomovectvo v Prešove má podľa samosprávy mnoho podôb a väčšina ľudí bez domova zostáva na ulici neviditeľná. „Vnímame ich potreby a práve preto v spolupráci s mestom realizujeme projekt Housing First. Dnes spúšťame centrum integrovaných a sociálnych služieb, kde práve ľudia zo zraniteľných skupín nájdu sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo, poradenstvo v oblasti duševného zdravia a čoskoro aj ambulanciu všeobecného lekára, kde budú ošetrení bezplatne a bez podmienok. Práve tieto inovácie považujeme za kľúčové pri ukončovaní bezdomovectva,“ uviedla predsedníčka správnej rady Nadácie Dedo Alena Vachnová.
Projekt Zdravý Prešov - mesto prevencie a podpory zdravia je reakciou na aktuálne zdravotné výzvy, ktorým čelia Slovensko aj Prešov. „Naším cieľom je vytvoriť mesto, ktoré bude aktívne podporovať zdravie svojich obyvateľov a pomáhať predchádzať ochoreniam ešte skôr, než vzniknú. Projekt prináša konkrétne nástroje, ktoré nám umožnia lepšie plánovať služby, cielene reagovať na potreby komunít a posilňovať prevenciu naprieč všetkými vekovými skupinami,“ priblížil primátor mesta Prešov František Oľha.
Kľúčovými opatreniami sú zriadenie pozície koordinátora prevencie, vytvorenie profilu zdravia mesta Prešov, vznik koordinačného výboru a sekretariátu Zdravého mesta. Okrem toho sa chce mesto zapojiť aj do medzinárodnej siete Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Na projekte, ktorý má trvať 33 mesiacov, sa okrem samosprávy podieľa aj regionálny úrad verejného zdravotníctva a nezisková organizácia Všetci pre rodinu. „Každý z partnerov prinesie do projektu svoje odborné skúsenosti - od tvorby systémových riešení a zdravotných programov až po terénnu prácu v komunitách,“ podotklo mesto. Projekt je financovaný v rámci švajčiarsko-slovenského programu Zdravie. Jeho cieľom je prispieť k znižovaniu odvrátiteľnej úmrtnosti a výskytu neprenosných ochorení, ktorým možno predchádzať, a zároveň posilňovať sociálne systémy a kvalitu života obyvateľov.
Bezdomovectvo v Prešove má podľa samosprávy mnoho podôb a väčšina ľudí bez domova zostáva na ulici neviditeľná. „Vnímame ich potreby a práve preto v spolupráci s mestom realizujeme projekt Housing First. Dnes spúšťame centrum integrovaných a sociálnych služieb, kde práve ľudia zo zraniteľných skupín nájdu sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo, poradenstvo v oblasti duševného zdravia a čoskoro aj ambulanciu všeobecného lekára, kde budú ošetrení bezplatne a bez podmienok. Práve tieto inovácie považujeme za kľúčové pri ukončovaní bezdomovectva,“ uviedla predsedníčka správnej rady Nadácie Dedo Alena Vachnová.
Projekt Zdravý Prešov - mesto prevencie a podpory zdravia je reakciou na aktuálne zdravotné výzvy, ktorým čelia Slovensko aj Prešov. „Naším cieľom je vytvoriť mesto, ktoré bude aktívne podporovať zdravie svojich obyvateľov a pomáhať predchádzať ochoreniam ešte skôr, než vzniknú. Projekt prináša konkrétne nástroje, ktoré nám umožnia lepšie plánovať služby, cielene reagovať na potreby komunít a posilňovať prevenciu naprieč všetkými vekovými skupinami,“ priblížil primátor mesta Prešov František Oľha.
Kľúčovými opatreniami sú zriadenie pozície koordinátora prevencie, vytvorenie profilu zdravia mesta Prešov, vznik koordinačného výboru a sekretariátu Zdravého mesta. Okrem toho sa chce mesto zapojiť aj do medzinárodnej siete Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Na projekte, ktorý má trvať 33 mesiacov, sa okrem samosprávy podieľa aj regionálny úrad verejného zdravotníctva a nezisková organizácia Všetci pre rodinu. „Každý z partnerov prinesie do projektu svoje odborné skúsenosti - od tvorby systémových riešení a zdravotných programov až po terénnu prácu v komunitách,“ podotklo mesto. Projekt je financovaný v rámci švajčiarsko-slovenského programu Zdravie. Jeho cieľom je prispieť k znižovaniu odvrátiteľnej úmrtnosti a výskytu neprenosných ochorení, ktorým možno predchádzať, a zároveň posilňovať sociálne systémy a kvalitu života obyvateľov.