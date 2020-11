Prešov hlási menej pozitívne testovaných oproti prvému kolu

Prešov 8. novembra (TASR) – Situácia v súvislosti s testovaním na ochorenie COVID-19 v Prešove je tento víkend pokojnejšia ako pred týždňom. Počas návštevy odberného miesta v Základnej škole na ulici Matice Slovenskej to povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová. Rovnako testovanie zachytilo menej pozitívnych prípadov. V sobotu (7. 11.) ich bolo 139 a v nedeľu do 12.00 h celkovo 20.



"Myslím si, že máme zohraté tímy a vychytali sme nedostatky, ktoré boli minulý víkend. Ľudia sú disciplinovanejší. Možno tomu pomohla aj naša aktualizácia stránky somvrade.sk, lebo ľudia plynule prichádzajú a odchádzajú," povedala Turčanová.



Čo sa týka účasti, tá je podľa nej približne rovnaká ako počas prvého kola testovania.



"Včera (v sobotu 7. 11., pozn. TASR) to bolo viac ako 32.000 ľudí, dnes je to zatiaľ necelých 5000 ľudí, ktorí boli testovaní. Čo sa týka pozitívnych, tak za včera je priemer 0,43 percenta, dnes to vychádza 0,40 percenta. Takže ten stav je lepší ako pred týždňom, kedy vychádzal priemer v Prešove okolo jedného percenta," skonštatovala primátorka.



Počas prvého kola testovania bol podľa jej slov problém s komunikáciou, z čoho vznikali nedorozumenia. Išlo napríklad o zabezpečenie odberných miest zdravotníkmi.



"Teraz sme to mali 100-percentne zabezpečené už od rána, hneď ako sa otvárali odberné miesta. Taktiež boli vtedy nedorozumenia ohľadom zabezpečenia stravy pre zdravotníkov, ktorú malo zabezpečiť vojsko. Nakoniec zdravotníci nám ostali hladní. Takže nenechali sme to na náhodu a zabezpečili teplú stravu a bagety pre všetkých členov odberných tímov,“ vysvetlila Turčanová s tým, že jedno kolo testovania stojí radnicu približne 50.000 eur.



"Nie som práve ten správny typ, aby to chválil. Neviem, čo sa sleduje týmto testovaním. Vnímam to, že nám vychádzajú lepšie čísla ako minulý víkend. Pre mesto je to náklad zhruba 100.000 eur za dve testovania. Takže budem rada, kým prídeme k ďalšiemu testovaniu, aby boli samosprávam uhradené náklady a naozaj rada by som videla jeho zmysel," dodala na margo ďalšieho možného kola testovania Turčanová.