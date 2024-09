V Prešove evidujú záujemcov o prácu v novej vojenskej nemocnici

Prešov 8. septembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove eviduje záujemcov o prácu v novej vojenskej nemocnici. Viac ako mesiac prebiehajú prípravné práce na jej výstavbe. Do prvej polovice budúceho roka majú byť vybudované tri podzemné podlažia. Rezort obrany odhaduje, že na dokončenie projektu bude potrebných 31 mesiacov.



Podľa riaditeľa FNsP J. A. Reimana v Prešove Juraja Smatanu, čo sa týka lekárskeho personálu, sú aktuálne relatívne stabilizovaní. V tomto roku prijali približne 30 absolventov.



"V súčasnosti dostávam e-maily, ale aj naše personálne oddelenie, so žiadosťami o prácu v novej nemocnici, ktorá ešte nie je ani postavená. Nechcem povedať, že nemáme obavy o personál, áno je tu nedostatok zdravotníckeho personálu, čo je systémová vec, nie je to len vecou regiónu, ale myslím, že postavenie novej nemocnice bude atraktívne nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotnícky personál. Veríme, že samotní absolventi uvidia víziu svojho rastu práve v novej modernej nemocnici, plus to bude návrat lekárov zo zahraničia alebo z iných miest Slovenska," uviedol Smatana.



Ako povedal, v súčasnosti aktívne nerobia žiadnu aktivitu na to, aby prilákali ďalších lekárov. "Máme počty zastabilizované v rámci personálnych normatívov, ktoré sú dnes platné. Nemocnica má viac ako 2800 zamestnancov," skonštatoval Smatana.



Na otázku možného vytvorenia lekárskej fakulty v Prešove odpovedal, že je to téma, ktorá presahuje jeho kompetencie.



Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) tvrdí, že nová nemocnica vždy prináša gravitáciu záujmu, či už lekárskeho alebo aj stredného personálu. Túto skúsenosť majú z Univerzitnej nemocnice - Nemocnice sv. Michala v Bratislave, kde bol tiež zvýšený záujem o prácu.



"Otázku lekárskej fakulty budeme riešiť, sme v diskusii aj s Košicami, hlási sa aj Ružomberok a mnohí ďalší. To musí byť už v zavedených školách. My im vytvoríme priestor a nejaká spolupráca tu určite vznikne. Či z toho vyplynie na konci dňa, že až fakulta, to uvidíme časom. V každom prípade máme záujem, aby naši vojenskí lekári už neštudovali v Hradci Králové, ale študovali tu a mali aj dostatočne dobrý priestor na samotné vzdelávanie," uviedol Kaliňák.



Premiér Robert Fico (Smer-SD), minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v utorok (3. 9.) v Prešove rokovali s vedením FNsP J. A. Reimana v Prešove. Informovali, že vojenská nemocnica v Prešove bude primárne slúžiť pre civilné obyvateľstvo. Pribudnú v nej nové oddelenia, pracoviská a bude mať vlastné laboratóriá. Bude mať lôžkovú kapacitu približne 950 lôžok. Tie sa dajú v prípade potreby reprofilizovať až na kapacitu 1300 lôžok. Projekt by mal podľa odhadov stáť 550 miliónov eur.