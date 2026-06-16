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VIDEO: V Prešove horí strecha opustenej budovy
Podľa predbežných zistení nedošlo k zraneniu osôb.
Autor TASR,aktualizované
Prešov 16. júna (TASR) - Na Masarykovej ulici v Prešove zasahujú všetky záchranné zložky pri požiari strechy opustenej budovy. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, podľa predbežných zistení nedošlo k zraneniu osôb.
Cesta je prejazdná pre mestskú hromadnú dopravu v smere do centra. Odklon pre ostatnú časť dopravy je vedený cez ulicu Rusínska a Čierny most. Polícia žiada vodičov, aby sa lokalite vyhli a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek. „Bližšie informácie prinesieme hneď, ako to bude možné,“ dodala polícia.
Operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru pre TASR potvrdila, že na mieste zasahuje 16 profesionálov so šiestimi kusmi techniky a takisto dobrovoľníci z Prešova a Ľubotíc. Požiar opustenej budovy podľa nej stále nebol lokalizovaný.
Cesta je prejazdná pre mestskú hromadnú dopravu v smere do centra. Odklon pre ostatnú časť dopravy je vedený cez ulicu Rusínska a Čierny most. Polícia žiada vodičov, aby sa lokalite vyhli a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek. „Bližšie informácie prinesieme hneď, ako to bude možné,“ dodala polícia.
Operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru pre TASR potvrdila, že na mieste zasahuje 16 profesionálov so šiestimi kusmi techniky a takisto dobrovoľníci z Prešova a Ľubotíc. Požiar opustenej budovy podľa nej stále nebol lokalizovaný.