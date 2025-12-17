< sekcia Regióny
V Prešove investujú do modernizácie trolejbusového depa
Autor TASR
Prešov 17. decembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) spustil verejné obstarávanie na projekt Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne. Investícia má predpokladanú hodnotu viac ako 33 miliónov eur bez DPH. Výsledná cena bude známa po ukončení obstarávania, pričom záujemcovia môžu predkladať ponuky do 16. februára 2026. Ako TASR informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, ide o najväčšiu investíciu DPMP za posledné desaťročia.
Pôjde o komplexnú modernizáciu existujúcich objektov a výstavbu nových hál a garáží na voľných plochách v rámci areálu dopravcu. „Cieľom je vytvorenie modernej vozovne s potrebným zázemím pre údržbu a opravu vozového parku,“ uviedol Tomek. Realizácia projektu má trvať maximálne 28 mesiacov od odovzdania staveniska.
Vozovňa bola postavená začiatkom 60. rokov minulého storočia a dodnes funguje z veľkej časti s pôvodným vybavením. V uplynulých rokoch sa realizovali len čiastkové úpravy, ako výmena brán, okien či strešných svetlíkov. Areál vozovne sa v súčasnosti využíva na prevádzku trolejbusov a autobusov, zároveň sa v ňom nachádza aj zázemie pre zabezpečenie údržby a opráv vozidiel MHD.
S rastom vozového parku, ktorý sa v posledných rokoch rozšíril o 25 nových trolejbusov a 10 parciálnych trolejbusov, narastá aj potreba moderného technického zázemia. „Súčasné technické zázemie je však zastarané a pre tieto moderné stroje je absolútne nevhodné. Existujúce priestory sú nepostačujúce, pričom dielne trolejbusov nie sú prejazdné a trolejbusy do nich musia cúvať,“ uviedol Tomek.
Nový projekt počíta s výstavbou haly údržby, garážami na bezpečné odstavenie vozidiel a štvrtej meniarne pre trolejbusovú prevádzku.