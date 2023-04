V Prešove kraj vybudoval nové špecializované zariadenie pre autistov

Z otvorenia nového Špecializovaného zariadenia určeného pre dospelých s poruchou autistického spektra v Prešove 25. apríla 2023. Foto: TASR - František Iván

Prešov 25. apríla (TASR) - Dospelí autisti majú v Prešove vlastné špecializované zariadenie. Vzniklo prestavbou priestorov Centra sociálnych služieb (CSS) na Volgogradskej ulici. Sociálne služby ambulantnou formou, ale aj fyzioterapiu či animoterapiu tu bude poskytovať tím zamestnancov z ďalšieho CSS kraja, zo Slnečného domu. Kapacita nového zariadenia, ktoré uviedli do prevádzky v utorok, je 20 klientov. Prešovský samosprávny kraj (PSK) do jeho zriadenia investoval viac ako 334.000 eur. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.uviedol predseda PSK Milan Majerský.doplnila riaditeľka CSS Slnečný dom Anna Suchá.Rekonštrukcia priestorov v CSS Vita Vitalis v Prešove prebiehala od augusta 2022 a konkrétne sa týkala dispozičnej úpravy interiéru, ako aj rekonštrukcie toaliet. PSK do stavebných činností z vlastného rozpočtu investoval vyše 244.500 eur.Ďalšou etapou projektu bolo zariadenie jednotlivých miestností – kancelárií, miestností pre klientov, šatní aj sociálnych zariadení. Pribudol tu nový nábytok, ako sú stoly, stoličky, skrine, v kuchyni kuchynská linka a vstavané elektrospotrebiče, taktiež nová sanita. Na dovybavenie interiéru poskytla prešovská krajská samospráva takmer 90.000 eur.Cieľom novootvorenej sociálnej služby a odborných činností na Volgogradskej ulici v Prešove je aktivizovať a rozvíjať ľudí s poruchou autistického spektra, ktorí potrebujú ďalšiu odbornú pomoc pri začlenení sa do spoločnosti. Konkrétne ide o autistov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou, prípadne praktickou školou, eventuálne iným typom školy.