V Prešove majú študenti a seniori záujem o cestovanie MHD za euro
Počas uplynulých dvoch rokov sa predalo už viac ako 31.000 ročných a trojmesačných predplatných cestovných lístkov za jedno euro.
Autor TASR
Prešov 9. septembra (TASR) - O zvýhodnené cestovanie v I. tarifnom pásme MHD v Prešove pre žiakov, študentov a seniorov je zo strany verejnosti veľký záujem. Počas uplynulých dvoch rokov sa predalo už viac ako 31.000 ročných a trojmesačných predplatných cestovných lístkov za jedno euro. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) predpokladá, že so začiatkom nového školského roka toto číslo ešte porastie. Podmienkou pre využitie jednoeurového predplatného lístka naďalej ostáva trvalý pobyt v meste Prešov alebo v obci Ľubotice. TASR o tom informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek.
Predplatné cestovné lístky pre žiakov a študentov za jedno euro sú v predaji od septembra 2023. Odvtedy sa už predalo viac ako 14.400 kusov takýchto lístkov s ročnou platnosťou a takmer 2400 predplatných lístkov s platnosťou na tri mesiace, ktoré sú určené pre študentov vo veku od 17 do 18 rokov.
„Štatistiky z predaja ročných a trojmesačných cestovných lístkov za jedno euro nám jasne ukazujú, že táto služba sa osvedčila. Reálne pomáhame znižovať mesačné výdavky rodinám z Prešova a Ľubotíc a zároveň prispievame k odľahčeniu automobilovej dopravy na mestských cestách,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Zvýhodnené celoročné cestovanie v prešovskej MHD za jedno euro môžu od októbra 2023 využívať aj seniori vo veku od 62 do 70 rokov. Seniori nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú prepravu v MHD. Za necelé dva roky od spustenia predaja zvýhodnených predplatných cestovných lístkov pre túto vekovú kategóriu sa predalo už viac ako 14.700 kusov ročných seniorských lístkov za jedno euro.
Pred využitím jednoeurového ročného alebo trojmesačného cestovného lístka je potrebné si zakúpiť čipovú kartu za sedem eur. Ide o jednorazovú platbu a karta cestujúcemu zostáva aj pri predĺžení platnosti predplatného lístka počas nasledujúcich rokov. Podmienky predaja a použitia cestovných lístkov, rozsah poskytovaných zliav, podmienky nároku na prepravu a hranice I. a II. tarifného pásma sú uvedené v platnom prepravnom poriadku a tarife MHD Prešov na webstránke dopravcu.
