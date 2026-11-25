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V Prešove narazilo auto do ľudí na chodníku, hlásia zranenia
K udalosti došlo krátko po 14.09 h.
Autor TASR,aktualizované
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Prešov 25. novembra (TASR) - Na Solivarskej ulici v Prešove malo v stredu popoludní osobné vozidlo naraziť do skupiny ľudí na chodníku. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Cesta je momentálne neprejazdná v oboch smeroch. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.
K udalosti došlo krátko po 14.09 h. Vozidlo malo podľa polície do skupiny ľudí naraziť z doposiaľ nezistených príčin.
Dopravu na mieste riadi polícia. „Vodičov žiadame, aby sa úseku vyhli a rešpektovali pokyny policajtov,“ uvádza polícia s tým, že bližšie informácie poskytne, keď to situácia umožní.
Ako pre TASR uviedla vedúca vnútorného oddelenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove Jana Dzurišinová, na mieste momentálne zasahuje šesť príslušníkov OR HaZZ v Prešove s dvomi kusmi techniky.
Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v stredu popoludní na Solivarskej ulici v Prešove, malo dôjsť k zraneniu piatich ľudí. Pre TASR to uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ľubomír Toďor. Osobné vozidlo malo z doposiaľ nezistených príčin naraziť do skupiny ľudí na chodníku.
„Išlo o dopravnú nehodu jedného vozidla, ktoré prešlo pri autobusovej zastávke do protismeru. Vozidlo pri prejazde cez chodník dopadlo pod úroveň cesty ku škole. Na chodníku sa zranili traja dospelí a dve deti,“ uviedol Toďor.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová pre TASR uviedla, že operátori tiesňovej linky 155 vyslali krátko po 14.00 h k nehode štyri pozemné ambulancie. „K počtu zranených a povahe zranení sa vyjadríme, len čo to situácia dovolí,“ povedala Klimešová.
K udalosti došlo krátko po 14.09 h. Vozidlo malo podľa polície do skupiny ľudí naraziť z doposiaľ nezistených príčin.
Dopravu na mieste riadi polícia. „Vodičov žiadame, aby sa úseku vyhli a rešpektovali pokyny policajtov,“ uvádza polícia s tým, že bližšie informácie poskytne, keď to situácia umožní.
Ako pre TASR uviedla vedúca vnútorného oddelenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove Jana Dzurišinová, na mieste momentálne zasahuje šesť príslušníkov OR HaZZ v Prešove s dvomi kusmi techniky.
Pri nehode v Prešove malo dôjsť k zraneniu piatich ľudí
Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v stredu popoludní na Solivarskej ulici v Prešove, malo dôjsť k zraneniu piatich ľudí. Pre TASR to uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ľubomír Toďor. Osobné vozidlo malo z doposiaľ nezistených príčin naraziť do skupiny ľudí na chodníku.
„Išlo o dopravnú nehodu jedného vozidla, ktoré prešlo pri autobusovej zastávke do protismeru. Vozidlo pri prejazde cez chodník dopadlo pod úroveň cesty ku škole. Na chodníku sa zranili traja dospelí a dve deti,“ uviedol Toďor.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová pre TASR uviedla, že operátori tiesňovej linky 155 vyslali krátko po 14.00 h k nehode štyri pozemné ambulancie. „K počtu zranených a povahe zranení sa vyjadríme, len čo to situácia dovolí,“ povedala Klimešová.